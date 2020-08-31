«Супермама» 37 выпуск: Сырные палочки и другие вредные продукты — как борется Анна с проблемным весом своей дочери

Сегодня, 31 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 37 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц из солнечной Одессы вступает в борьбу за звание лучшей мамы. И в первый день конкурентки отправились оценивать материнство, хозяйственность и саморазвитие мамы проблемного подростка Анны. У ее дочери Луизы есть небольшая проблема с лишним весом, но, как показалось участницам, Анна не спешит помочь ей решить этот вопрос. Сможет ли исправить ситуацию мама проблемного подростка, и что посоветует ей ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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Сегодня в борьбу за звание Супермамы вступает новая четверка участниц из Одессы: мама-экстрасенс Дали, мама-диетолог Юлия, бьюти-мама Ирина и мама проблемного подростка Анна. И в первый день конкурентки отправились в гости к Анне.

С самого порога участницы были удивлены тем, что Анна живет в роскошном доме. Но вскоре женщина призналась, что этот дом принадлежит ее родителям. Конкурентки заподозрили, что Анна живет за их счет.

Также практически с порога участницы раскритиковали внешний вид и увлечения 12-летней дочери Анны — Луизы. Им показалось, что девочка одевается неподобающим образом и слушает музыку, которая может иметь плохое влияние на подростка. Однако Анна считает, что одежда и увлечения — это выбор ее дочери и навязывать свое мнение она не в праве.

Также бьюти-мама Ира высказала мнение о том, что Анне следует больше разговаривать со своей дочерью о контрацептивах. Ведь, как призналась сама Луиза, раньше она могла проводить время в не совсем подходящей компании, в которой когда-то девочка уже пробовала курить.

Чтобы порадовать Луизу, бьюти-мама Ирина приготовила ей подарок — кофточку от одного из украинских дизайнеров. Но из-за лишнего веса девочка не смогла принять подарок — она была маленькой. Также Ирина предложила Луизе показать, как проходят ее тренировки, чтобы побороть лишний вес. Однако девочка не смогла этого сделать полностью, так как быстро устала. Участницы попытались высказать мнение о том, что следовало бы побольше уделять времени этой проблеме. Но Анна неохотно шла на разговор и сказала, что уделяет правильному питанию очень много времени. Хотя при этом в доме участницы нашли много вредных продуктов.

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Что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие советы даст маме проблемного подростка во время личной встречи? И, главное, согласится ли с его мнением Анна? Узнайте все подробности в 37 выпуске.

Video: «Супермама» 37 выпуск: Сырные палочки и другие вредные продукты — как борется Анна с проблемным весом своей дочери Супермама 37 выпуск: Сырные палочки и другие вредные продукты — как борется Анна с проблемным весом своей дочери. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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