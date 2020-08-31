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В шоу «Супермама» примет участие победительница проекта «Зважені та щасливі»-4

31.08.2020

На десятой неделе в психологическом реалити «Супермама» примет участие победительница 4 сезона проекта «Зважені та щасливі» Юлия Науменко. Все детали в материале.

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Больше по теме: «Супермама»: Мама-экстрасенс, мама-диетолог, бьюти-мама и мама проблемного подростка — участницы новой недели проекта

На десятой неделе в психологическом реалити «Супермама» примет участие популярный блогер и участница 4 сезона проекта «Зважені та щасливі» Юлия Науменко.

Женщина принимала участие в проекте в 2014 году и победила! Сейчас Юлия активно ведет блог в Instagram, в котором делится секретами правильного питания. И судя по тому, что у нее почти 700 тысяч подписчиков, она знает в этом толк.

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Но сможет ли она победить и в шоу «Супермама»? Какие советы услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Узнайте все подробности в новых выпусках психологического реалити «Супермама».

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