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У шоу «Супермама» візьме участь переможниця проєкту «Зважені та щасливі»-4

31.08.2020

На десятому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьме участь переможниця 4 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Юлія Науменко. Всі деталі в матеріалі.

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Більше на тему: «Супермама»: Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка — учасниці нового тижня проєкту

На десятому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьме участь популярна блогерка і учасниця 4 сезону проєкту «Зважені та щасливі»-4 Юлія Науменко.

Жінка брала участь у проєкті в 2014 році і перемогла! Зараз Юлія активно веде блог в Instagram, у якому ділиться секретами правильного харчування. І судячи з того, що в неї майже 700 тисяч підписників, вона на цьому знається.

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Та чи зможе Юлія перемогти і в шоу «Супермама»? Які поради почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дізнайтеся всі подробиці в нових випусках психологічного реаліті «Супермама».

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