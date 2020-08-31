«Супермама»: Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка — учасниці нового тижня проєкту
31.08.2020
Сьогодні, 31 серпня, в ефір телеканалу СТБ повертається улюблене шоу про виховання дітей — «Супермама». Як завжди чотири учасниці з кардинально протилежними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться одеситки: мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.
Людмила — таролог і екстрасенс. Ця мама тримає своїх дітей у залізному кулаці. Вони точно знають, що означає слово «ні», і Людмила пишається тим, що зуміла виховати слухняних дітей.
Мама-дієтолог Юля
Юля — учасниця проєкту «Зважені та щасливі» — навпаки, балує свою єдину маленьку донечку. Ця мама вважає, що любові забагато не буває, тому її улюблене заняття — обіймати і цілувати свою доню.
Б’юті-мама Іра
Іра вважає, що дівчинка має бути вродливою. Саме тому вона навчає свою 11-річну доньку доглядати за собою. Для Іри не проблема відвести дитину в салон і зробити їй депіляцію, манікюр або мелірування волосся.
Мама проблемного підлітка Аня
Аня відверто зізнається, що її дочка може задати жару кому завгодно, влаштувати бійку в школі. Проте ця мама вважає, що важливо давати дітям свободу вибору.
Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А наприкінці тижня свої бонусні 10 балів одній із мам віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.
А ви вже здогадалися, хто здобуде звання Супермами цього тижня?
Video: «Супермама»: Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка — учасниці нового тижня проєкту
Супермама: учасниці 10 тижні проекту. Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б'юті-мама і мама проблемного підлітка - дізнайтеся більше про учасниць 37, 38, 39 і 40 випусків шоу Супермама на СТБ