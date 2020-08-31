Сьогодні, 31 серпня, в ефір телеканалу СТБ повертається улюблене шоу про виховання дітей — «Супермама». Як завжди чотири учасниці з кардинально протилежними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться одеситки: мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: Дмитро Карпачов: Виховувати дітей потрібно навчитися

Мама-екстрасенс Людмила

Людмила — таролог і екстрасенс. Ця мама тримає своїх дітей у залізному кулаці. Вони точно знають, що означає слово «ні», і Людмила пишається тим, що зуміла виховати слухняних дітей.

Мама-дієтолог Юля

Юля — учасниця проєкту «Зважені та щасливі» — навпаки, балує свою єдину маленьку донечку. Ця мама вважає, що любові забагато не буває, тому її улюблене заняття — обіймати і цілувати свою доню.

Б’юті-мама Іра

Іра вважає, що дівчинка має бути вродливою. Саме тому вона навчає свою 11-річну доньку доглядати за собою. Для Іри не проблема відвести дитину в салон і зробити їй депіляцію, манікюр або мелірування волосся.

Мама проблемного підлітка Аня

Аня відверто зізнається, що її дочка може задати жару кому завгодно, влаштувати бійку в школі. Проте ця мама вважає, що важливо давати дітям свободу вибору.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А наприкінці тижня свої бонусні 10 балів одній із мам віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

А ви вже здогадалися, хто здобуде звання Супермами цього тижня?

Video: «Супермама»: Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка — учасниці нового тижня проєкту Супермама: учасниці 10 тижні проекту. Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б'юті-мама і мама проблемного підлітка - дізнайтеся більше про учасниць 37, 38, 39 і 40 випусків шоу Супермама на СТБ

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