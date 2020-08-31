Сьогодні, 31 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 37 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць із сонячної Одеси вступає в боротьбу за звання кращої мами. І в перший день конкурентки вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і саморозвиток мами проблемного підлітка Анни. У її доньки Луїзи є невелика проблема із зайвою вагою, але, як здалося учасницям, Анна не поспішає допомогти їй вирішити це питання. Чи зможе виправити ситуацію мама проблемного підлітка, і що порадить їй ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі в матеріалі.

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Сьогодні в боротьбу за звання Супермами вступає нова четвірка учасниць з Одеси: мама-екстрасенс Далі, мама-дієтолог Юлія, б’юті-мама Ірина та мама проблемного підлітка Анна. І в перший день конкурентки вирушили в гості до Анни.

З самого порогу учасниці були здивовані тим, що Анна живе в розкішному будинку, але незабаром жінка зізналася, що дім належить її батькам. Конкурентки запідозрили, що Анна живе за їхні кошти.

Також практично з порога учасниці розкритикували зовнішній вигляд і захоплення 12-річної дочки Анни — Луїзи. Їм здалося, що дівчинка одягається неналежним чином і слухає музику, яка може погано впливати на підлітка. Однак Анна вважає, що одяг і захоплення — це вибір її дочки і нав’язувати свою думку вона не має права.

Також б’юті-мама Іра висловила думку про те, що Анні варто більше розмовляти зі своєю дочкою про контрацептиви. Адже, як зізналася сама Луїза, раніше вона могла проводити час у не зовсім гідній компанії, в якій колись дівчинка вже пробувала курити.

Щоб порадувати Луїзу, б’юті-мама Ірина приготувала їй подарунок — кофтинку від одного з українських дизайнерів. Але через зайву вагу дівчинка не змогла прийняти подарунок — кофтинка була малою. Також Ірина запропонувала Луїзі показати, як проходять її тренування, щоб побороти зайву вагу. Однак дівчинка не змогла цього зробити повністю, оскільки швидко втомилася. Учасниці спробували висловити думку про те, що слід було б побільше приділяти часу цій проблемі, однак Анна неохоче йшла на розмову і сказала, що приділяє правильному харчування дуже багато часу. Та при цьому вдома учасниці знайшли багато шкідливих продуктів.

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Що про це все скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Які поради дасть мамі проблемного підлітка під час особистої зустрічі? І головне, чи погодиться з його думкою Анна? Дізнайтеся всі подробиці в 37 випуску.

Video: «Супермама» 37 випуск: Сирні палички та інші шкідливі продукти — як Анна бореться з зайвими кілограмами своєї дочки Супермама 37 випуск: Сирні палички і інші шкідливі продукти - як бореться Анна з проблемним вагою своєї дочки. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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