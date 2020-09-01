«Супермама» 38 випуск: Що ховається за красивим життям б’юті-мами Ірини?

Сьогодні, 1 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 38 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у б’юті-мами Іри, яка вчить свою 11-річну дочку доглядати за собою практично з пелюшок. Однак за красивою картинкою Ірина приховує непросте життя і душевні травми своєї дочки. Що порадить жінці ведучий проєкту Дмитро Карпачов, і чи прислухається вона до його порад?

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Сьогодні учасниці вирушили в гості до б’юті-мами Іри, яка виховує свою 11-річну дочку Софію, як справжню леді. Мама разом з нею ходить по салонах краси і з легкістю може зробити їй епіляцію, мелірування волосся і манікюр. Ірина вважає, що це цілком нормально, адже навіть маленька дівчинка повинна вміти за собою доглядати.

Щоб показати свої дівочі радощі, Ірина приготувала для конкуренток невеличкий сюрприз — процедуру догляду за руками. Учасниці були приємно здивовані. Крім цього Ірина з Софією розповіли, які ще процедури вони частенько роблять у салоні. Однак не всім сподобалася така ідея. Так, мама-екстрасенс Далі виступила категорично проти того, що Софія в такому юному віці вже ходить з манікюром і регулярно фарбує волосся. Жінка вважає, що це погано впливає на дітей і породжує вседозволеність.

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Однак, ближче поспілкувавшись із Софією, учасниці змінили свою думку. Як виявилося, у дівчинки майже немає вільного часу, бо після школи вона відвідує додаткові заняття, а ще — веде свій блог в інстаграм.

Проте не все так легко і красиво в житті Ірини та Софії. Дівчинка розповіла, що її батько покинув сім’ю і зараз живе з її колишньою вчителькою. Для Софії це стало справжньою травмою, вона навіть деякий час відвідувала психолога.

Ірина ж розповіла трохи більше про цю ситуацію. Як виявилося, її колишній чоловік не раз піднімав руку на Софію та на Ірину. Однако вона знайшла в собі сили розлучитися і почати життя наново.

Що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Що порадить б’юті-мамі, і, головне, чи погодиться вона з його думкою? Дізнайтеся всі подробиці в 38 випуску.

Video: «Супермама» 38 випуск: Що ховається за красивим життям б’юті-мами Ірини? Супермама 38 випуск: Що ховається за красивим життям б'юті-мами Ірини? Які поради вона почує від Дмитра Карпачова

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