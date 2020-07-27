Михаил Присяжнюк: биография, карьера и все новости о ведущем

Михаил Присяжнюк – ведущий проекта «Один за всіх» и успешный юрист. Он очень быстро заручился любовью зрителя и обрел звание «народного адвоката». Вместе с тем, ведущий — прекрасный семьянин, который успевает помогать людям и прививать чувство справедливости своим детям. Биографию Михаила Присяжнюка читайте в материале.

Полное имя: Михаил Присяжнюк

Дата рождения: 03 августа 1982 г.

Место рождения: Винница

Деятельность: адвокат, ведущий, эксперт

Семейное положение: женат, двое детей

Место проживания: Киев

Образование и карьера

Михаил Присяжнюк родился в Украине в семье юристов. Его мать и отец окончили Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Мать Михаила была 28-м судьей Верховного суда Украины и первой женщиной-судьей в нем. Но несмотря на это, она хотела, чтобы сын стал врачом. Однако сам Михаил в 9 классе принял решение также связать свою судьбу с Фемидой. Поэтому каждый день после уроков ходил на подготовительные курсы в университет.

После окончания школы Михаил самостоятельно поступил на бюджет в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на юридический факультет. Во время обучения стал параллельно практиковать и работать юристом, уже на первом курсе начав строить трудовую карьеру: помощник юриста, юрисконсульт, а также начальник юридического отдела крупного предприятия. Также проработал 5 лет в юридической газете, после чего успешно сдал экзамен и получил свидетельство адвоката. В скором времени он понял, что эта профессия в Украине не в полной мере работает по предназначению.

В 2012 году Михаила Присяжнюка пригласили в роли эксперта на проект «Вагітна у 16» на телеканале СТБ. Юрист успешно прошел трехчасовой кастинг и был утвержден за непреклонную позицию в вопросах морали и справедливости. С тех пор он успешно начал совмещать адвокатскую деятельность с работой на телевидении. В скором времени Михаил стал постоянным экспертом проектов «Один за всіх», «Все буде добре», «Давай поговоримо про секс», «Следствие ведут экстрасенсы» и других. Однако самым любимым и наиболее ответственным проектом для него всегда был «Один за всіх», где он решал проблемы героев программы и после съемок, а в 2018 году стал его ведущим. Впоследствии зритель назвал Присяжнюка «народным адвокатом». Это звание является главным в жизни Михаила, ведь он всегда стремится восстанавливать справедливость.

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Семья

Работу ведущего и адвокатскую деятельность Михаил Присяжнюк успешно совмещает с ролью прекрасного семьянина. В 2002 году он познакомился со своей будущей женой Валерией. Пара прожила 5 лет в гражданском браке. 1 июня 2007 года они расписались. Сейчас Присяжнюки воспитывают сына Ваню и дочь Машу. Также ведущий считает полноправным членом семи и лабрадора Ричарда.

Хобби

Помимо помощи и юридических консультаций, Михаил Присяжнюк занимается творчеством. С 12 лет начал писать стихи. Он называет это Божьим шепотом, который помогает ему в нужное время изложить все важное в рифмующиеся строки.

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