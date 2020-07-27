Михайло Присяжнюк – ведучий проєкту «Один за всіх» та успішний юрист. Він дуже швидко заручився любов’ю глядача і здобув звання «народного адвоката». Водночас ведучий – прекрасний сім’янин, який встигає допомагати людям і прищеплювати почуття справедливості своїм дітям. Біографію Михайла Присяжнюка читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Михайло Присяжнюк

Дата народження: 03 серпня 1982 р.

Місце народження: Вінниця

Діяльність: адвокат, ведучий, експерт

Сімейний стан: одружений, двоє дітей

Місце проживання: Київ

Освіта і кар’єра

Михайло Присяжнюк народився в Україні у сім’ї юристів. Його мати і батько закінчили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Мати Михайла була 28-м суддею Верховного суду України і першою жінкою-суддею в ньому. Та попри це вона хотіла, щоб син став лікарем. Однак сам Михайло у 9 класі вирішив також зв’язати свою долю з Фемідою. Тому щодня після уроків ходив на підготовчі курси до університету.

Після закінчення школи Михайло самостійно вступив на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на юридичний факультет. Під час навчання став паралельно практикувати і працювати юристом, уже до кінця першого курсу розпочав трудову кар’єру: помічник юриста, юрисконсульт, а також керівник юридичного відділу великого підприємства. Працював 5 років у юридичній газеті, після чого успішно склав іспит і отримав свідоцтво адвоката. Незабаром він зрозумів, що ця професія в Україні не повною мірою працює за призначенням.

У 2012 році Михайла Присяжнюка запросили в ролі експерта на проєкт «Вагітна у 16» на телеканалі СТБ. Юрист успішно пройшов тригодинний кастинг і був затверджений за непохитну позицію в питаннях моралі та справедливості. Відтоді він успішно почав поєднувати адвокатську діяльність із роботою на телебаченні. Незабаром Михайло став постійним експертом проєктів «Один за всіх», «Все буде добре», «Давай поговоримо про секс», «Слідство ведуть екстрасенси» та ін. Однак найулюбленішим і найбільш відповідальним проєктом для нього завжди був «Один за всіх», де він вирішував проблеми героїв програми і після зйомок та ведучим якого став з 2018 року. Згодом глядач назвав Присяжнюка «народним адвокатом». Це звання є головним у житті Михайла, адже він завжди прагне відновлювати справедливість.

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Сім’я

Роботу на телебаченні та адвокатську діяльність Михайло успішно поєднує з роллю прекрасного сім’янина. У 2002 році він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Валерією. Пара прожила 5 років у цивільному шлюбі. 1 червня 2007 року вони розписалися. Зараз Присяжнюки виховують сина Ваню і донечку Машу. Також ведучий вважає повноправним членом сім’ї і лабрадора Річарда.

Хобі

Крім допомоги та юридичних консультацій Михайло Присяжнюк займається творчістю. З 12 років почав писати вірші. Він називає це Божим шепотом, який допомагає йому в потрібний час викласти все важливе у віршовані рядки.

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