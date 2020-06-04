«Супермама» 36 выпуск: Почему мама-кассир Алена не живет с сыном?

Сегодня, 4 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 36 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы отправились оценивать последнюю конкурентку — народную маму-кассира Алену. Женщина считает себя настоящей звездой и много сил тратит на то, чтобы стать всемирно известной. Но находит ли она время для своего сына, ведь на протяжении нескольких месяцев даже не живет с ним? Как оценит неординарную маму ведущий проекта Дмитрий Карпачев, и главное, захочет ли она выслушать мнение эксперта по вопросам детской возрастной психологии? Детали в материале.

Алена называет себя звездным кассиром города Киева. Она мечтает стать знаменитой. Женщина уже приняла участие в таких известных проектах как «МастерШеф» и «Х-Фактор». Таким же творческим Алена хочет воспитать и своего сына Артема — мальчик занимается хип-хопом. Но все ли хорошо у народной мамы? Ведь то, что узнали участницы проекта, шокирует каждого.

Алена встретила конкуренток не дома, а в парке. Об этом ее попросила мама-тренер Аня. Женщина хотела проверить, насколько хорошо мальчик танцует хип-хоп. Аня подарила Артему мастер-класс по этому виду танцев. И мальчик справился: он прекрасно потренировался и продемонстрировал хорошие танцевальные навыки.

Больше по теме: «Супермама» 35 выпуск: Почему у старшей дочери экс-жены миллионера Юли нет друзей

Воспользовавшись ситуацией, Алена также захотела показать свои таланты, однако это вызвало неоднозначную реакцию конкуренток. Да и Артем был не в восторге. Он признался, что ему смешно, когда видит, как выступает его мама.

После тренировки Алена повела соперниц не домой, а в торговый центр: она хотела показать, как проводит время вместе в сыном. Но сам Артем признался участницам, что его мама с ним не живет. После ссоры с мужем несколько месяцев назад она собрала вещи и ушла. Сейчас Алена снимает койко-место в хостеле недалеко от работы. Женщина видится с сыном раз в две недели. В остальное время она либо работает, либо занимается йогой или ходит на массаж.

Участницы были шокированы такой новостью. Мальчик сильно переживает по этому поводу, ведь он очень хочет жить с мамой. Однако сама Алена не считает это проблемой. Она призналась, что не может жить со своим мужем, а свое свободное время больше тратит на себя, так как считает, что у ее сына должна быть красивая и ухоженная мама. Но участницы не поняли таких отговорок. Они просто засыпали Алену вопросами, однако народная мама не выдержала напора и ушла.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев попытался донести до женщины, что ее сын страдает, что он хочет и должен жить с мамой. Однако Алена не поняла претензий в свою сторону. Она считает, что Артему будет лучше с папой, а она направит свои силы на то, чтобы пробиться в большой шоубиз.

Какими еще откровениями поделится мама-кассир Алена? Узнайте все подробности в 36 выпуске.

Video: «Супермама» 36 выпуск: Почему мама-кассир Алена не живет с сыном? Супермама 36 выпуск: Почему мама-кассир Алена не живет с сыном? И что посоветует ей ведущий проекта Супермама Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: Как наладить отношения между отчимом и ребенком: советы Дмитрия Карпачева

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ