«Супермама» 36 випуск: Чому мама-касирка Альона не живе з сином?

Сьогодні, 4 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 36 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили оцінювати останню конкурентку — народну маму-касирку Альону. Жінка вважає себе справжньою зіркою і багато сил витрачає на те, щоб стати всесвітньо відомою. Та чи знаходить вона час для свого сина, адже протягом кількох місяців навіть не живе з ним? Як оцінить неординарну маму ведучий проєкту Дмитро Карпачов, і головне, чи захоче вона вислухати думку експерта з питань дитячої вікової психології? Деталі в матеріалі.

Альона називає себе зірковою касиркою міста Києва. Вона мріє стати знаменитою. Жінка вже взяла участь у таких відомих проєктах як «МастерШеф» та «Х-Фактор». Таким самим творчим Альона прагне виховати і свого сина Артема — хлопчик займається хіп-хопом. Та чи все гаразд у народної мами? Адже те, що дізналися учасниці проєкту, шокує кожного.

Альона зустріла конкуренток не вдома, а в парку. Про це її попросила мама-тренерка Аня. Жінка хотіла перевірити, наскільки добре хлопчик танцює хіп-хоп. Аня подарувала Артемові майстер-клас із цього виду танців. І хлопчик впорався: він чудово потренувався і продемонстрував хороші танцювальні навички.

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Скориставшись ситуацією, Альона також захотіла показати свої таланти, однак це викликало неоднозначну реакцію конкуренток. Та й Артем був не в захваті. Він зізнався, що йому смішно, коли бачить, як виступає його мама.

Після тренування Альона повела суперниць не додому, а в торговий центр: вона хотіла показати, як проводить час разом із сином. Та сам Артем зізнався учасницям, що його мама з ним не живе. Після сварки з чоловіком кілька місяців тому вона зібрала речі і пішла. Зараз Альона знімає ліжко-місце в хостелі недалеко від роботи. Жінка бачиться з сином раз на два тижні. В інший час вона або працює, або займається йогою чи ходить на масаж.

Учасниці були приголомшені такою новиною. Хлопчик дуже переживає через це, адже він хоче жити з мамою. Однак сама Альона не вважає це проблемою. Вона зізналася, що не може жити зі своїм чоловіком, а вільний час більше витрачає на себе, оскільки вважає, що в її сина повинна бути красива і доглянута мама. Та учасниці не зрозуміли таких відмовок. Вони просто засипали Альону запитаннями, проте народна мама не витримала натиску і пішла.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов спробував донести до жінки, що її син страждає, що він хоче і має жити з мамою. Однак Альона не зрозуміла претензій на свою адресу. Вона вважає, що Артему буде краще з татом, а вона спрямує свої сили на те, щоб пробитися у великий шоубіз.

Якими ще одкровеннями поділиться мама-касирка Альона? Дізнайтеся всі подробиці в 36 випуску.

Video: «Супермама» 36 випуск: Чому мама-касирка Альона не живе з сином? Супермама 36 випуск: Чому мама-касирка Альона не живе з сином? І що порадить їй ведучий проекту Супермама Дмитро Карпачов?

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