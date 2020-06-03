Сьогодні, 3 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 35 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до ексдружини мільйонера Юлії. Жінка дуже любить своїх дітей. Вона хоче, щоб вони виросли успішними. Однак у гонитві за фінансовим благополуччям вона забула про те, що дітям потрібен не тільки успіх, а й прості радощі. Адже як зізналася Юлина старша дочка, у неї немає друзів. Чи зможе виправити ситуацію ексдружина мільйонера, і що порадить їй ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушили оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість ексдружини мільйонера Юлі. Жінка сама виховує двох дітей. Вона вкладає величезні кошти в їхній розвиток. Її старша дочка Карина займається тенісом. Юля вірить, що в майбутньому це допоможе їй стати успішною. Зараз Юля живе зі своїми дітьми за містом. Вона зізнається, що самій виховувати дітей складно.

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Учасницям було дуже цікаво дізнатися, як можна вийти заміж за мільйонера. Під час відвертої розмови Юля розповіла, що в 22 роки випадково познайомилася з чоловіком, якого покохала. Потім з’ясувалося, що він одружений. Та й сама Юля на той момент була заміжня і мала дочку. Однак молоді люди не змогли впоратися з почуттями, тому незабаром Юля покинула свого чоловіка і вийшла заміж за коханого. Проте, як потім виявилося, жити з мільйонером не так вже й легко. Жінка зізналася, що він дуже ревнував її. А після народження сина не дозволяв проводити багато часу з ​​дочкою. До того ж іноді піднімав руку на Юлю.

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Жінка вважає, що її діти гідні найкращого. Вона не дозволяє їм користуватися громадським транспортом — до школи їх возить водій. Також ексдружина мільйонера контролює і вибирає друзів для своїх дітей. Та чи добре це? Адже в особистій розмові старша дочка Каріна зізналася, що в неї немає друзів. А ще дівчинка розповіла, що в неї не ладяться стосунки з батьком. Він, на жаль, не бере участі в її житті.

Учасницям здалося, що таке життя не кращим чином позначається на дітях. Адже для розвитку важливий не тільки достаток, а й дружба. Також конкурентки вважають, що в Каріни є комплекси щодо своєї зовнішності. І це незважаючи на те, що вона — вродлива.

Та що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Що він порадить ексдружині мільйонера Юлі під час особистої зустрічі? Дізнайтеся всі подробиці в 35 випуску.

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