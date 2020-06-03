Сегодня, 3 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 35 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к экс-жене миллионера Юлии. Женщина очень любит своих детей. Она хочет, чтобы они выросли успешными. Но в погоне за финансовым благополучием она забыла о том, что детям нужен не только успех, но и простые радости. Ведь как призналась старшая дочь Юли, у нее нет друзей. Сможет ли исправить ситуацию экс-жена миллионера, и что посоветует ей ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детали в материале.

Сегодня участницы отправились оценивать материнство, самореализацию и хозяйственность экс-жены миллионера Юли. Женщина сама воспитывает двоих детей. Она вкладывает огромные средства в их развитие. Ее старшая дочь Карина занимается теннисом. Юля верит, что в будущем это поможет ей стать успешной.

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Сейчас Юля живет со своими детьми за городом. Она признается, что одной воспитывать детей сложно.

Участницам было очень интересно узнать, как можно выйти замуж за миллионера. Во время откровенного разговора Юля рассказала, что в 22 года случайно познакомилась с мужчиной, которого очень полюбила. Потом выяснилось, что он женат. Да и сама Юля на тот момент была замужем и имела дочь. Но молодые люди не смогли справиться с чувствами, поэтому вскоре Юля бросила своего супруга и вышла замуж за возлюбленного. Однако, как потом оказалось, жить с миллионером не так уж и легко. Женщина призналась, что он очень сильно ревновал ее. А после рождения сына не разрешал проводить много времени с дочерью. К тому же иногда поднимал руку на Юлю.

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Женщина считает, что ее дети достойны самого лучшего. Она не разрешает им пользоваться общественным транспортом — в школу их возит водитель. Также экс-жена миллионера контролирует и выбирает друзей для своих детей. Но хорошо ли это? Ведь в личном разговоре старшая дочь Карина призналась, что у нее нет друзей. Кроме того девочка рассказала, что у нее не ладятся отношения с отцом. Он, к сожалению, не принимает участия в ее жизни.

Участницам показалось, что такая жизнь не лучшим образом сказывается на детях. Ведь для развития важен не только достаток, но и дружба. Также конкурентки высказали мнение о том, что у Карины есть комплексы относительно своей внешности. И это несмотря на то, что она — красивая.

Но что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Что он посоветует экс-жене миллионера Юле во время личной встречи? Узнайте все подробности в 35 выпуске.

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