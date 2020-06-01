Сегодня, 1 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 33 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания мамы-тренера Ани. Она растит двоих детей: 5-летнюю Машу и 12-летнего Женю, которые делят одну комнату. Должны ли брат с сестрой жить в одной комнате? Или все же лучше, чтобы они жили отдельно? Об этом читайте в нашем материале.

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Во время ревизии квартиры участницы увидели, что дети Ани живут в одной комнате. И это несмотря на то, что у ее старшего сына уже начался переходный период. Конкурентки раскритиковали такой подход к организации пространства. К тому же 12-летний Женя сам рассказал о том, что ему бы очень хотелось иметь собственную комнату.

Но что же скажет по этому поводу ведущий проекта? Дмитрий Карпачев также посоветовал Анне уже сейчас задуматься над тем, чтобы разделить детей по разным комнатам.

«Психологи советуют разводить детей разного пола по отдельным комнатам тогда, когда у одного из них начинается пубертатный период. Для правильного психологического развития детям критически необходимо иметь собственное пространство».

Во время личной встречи с мамой-тренером Дмитрий Карпачев настоятельно рекомендовал сделать все возможное для того, чтобы у ее сына как можно скорее появилась собственная комната. Он отметил, что для подростка крайне важно иметь возможность побыть одному. Иначе вместо того, чтобы закрыться в своей комнате и подумать в тишине, он будет вынужден идти, например, в парк. А там, к слову, может повстречать плохую компанию. И это может негативно сказаться на его будущем.

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

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