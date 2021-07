У нашій країні часто так буває, що різностатеві діти постійно живуть в одній кімнаті. Це й не дивно, адже мало хто може похвалитися наявність великої квартири або будинку, де б у кожної дитини був свій простір. Так сталося з однією із героїнь психологічного реаліті «Супермама». Мама-тренер Анна виховує двох дітей: 5-річну Машу і 12-річного Женю, які ділять одну кімнату. Але чи повинні брат із сестрою жити в одній кімнаті? Або все ж краще, щоб вони жили окремо? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

Більше на тему: Як правильно хвалити дитину: поради Дмитра Карпачова

Під час ревізії квартири учасниці побачили, що Аннині діти живуть в одній кімнаті. І це незважаючи на те, що в її старшого сина вже почався перехідний період. Конкурентки розкритикували такий підхід до організації простору. До того ж 12-річний Женя сам зізнався, що йому б дуже хотілося мати власну кімнату.

Та що ж скаже про це ведучий проєкту? Дмитро Карпачов також порадив Анні вже зараз замислитися над тим, щоб розвести дітей по різних кімнатах.

Під час особистої зустрічі з мамою-тренеркою Дмитро Карпачов рекомендував зробити все можливе для того, щоб у її сина якомога швидше з’явилася власна кімната. Він зауважив, що для підлітка вкрай важливо мати можливість побути на самоті. Інакше, замість того, щоб зачинитися у своїй кімнаті і подумати в тиші, він буде змушений іти, наприклад, у парк. А там, до речі, може зустріти погану компанію. І це може негативно позначитися на його майбутньому.

Більше порад щодо виховання дітей дивіться в проєкті «Супермама».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.