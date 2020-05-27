Сьогодні, 27 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання обдарованої мами Віки, яка сама виховує 6-річну дочку. Віка просто обожнює Злату і хвалить її з приводу і без. Та чи добре це? Чи не заподіє це шкоди в майбутньому? Як правильно хвалити дитину? Про це читайте в нашому матеріалі.

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У гостях в обдарованої мами Віки учасницям здалося, що жінка занадто хвалить свою дочку, прикрашаючи її вміння. А це, на їхню думку, не зовсім правильно, адже в дівчинки може розвинутися в майбутньому завищена самооцінка. Але що ж з цього приводу думає експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

«Якщо мама буде сильно перехвалювати свою дитину, то в майбутньому вона чекатиме за кожен свій крок похвалу. На неї чекає розчарування, адже інші люди оцінюватимуть об’єктивно».

Дмитро Карпачов звертає увагу батьків на те, що дітей, звичайно ж, треба хвалити. І що більше, то краще. Але похвала має ґрунтуватися на реальних досягненнях. Відмежовувати дитину від об’єктивної реальності дуже шкідливо. Адже так вона ризикує отримати сильний стрес, коли піде в доросле життя.

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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