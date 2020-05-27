Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як правильно хвалити дитину: поради Дмитра Карпачова

27.05.2020

Сьогодні, 27 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов  оцінив методи виховання обдарованої мами Віки, яка сама виховує 6-річну дочку. Віка просто обожнює Злату і хвалить її з приводу і без. Та чи добре це? Чи не заподіє це шкоди в майбутньому? Як правильно хвалити дитину? Про це читайте в нашому матеріалі.

супермама

Більше на тему: Як правильно покарати дитину: поради Дмитра Карпачова

У гостях в обдарованої мами Віки учасницям здалося, що жінка занадто хвалить свою дочку, прикрашаючи її вміння. А це, на їхню думку, не зовсім правильно, адже в дівчинки може розвинутися в майбутньому завищена самооцінка. Але що ж з цього приводу думає експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

«Якщо мама буде сильно перехвалювати свою дитину, то в майбутньому вона чекатиме за кожен свій крок похвалу. На неї чекає розчарування, адже інші люди оцінюватимуть об’єктивно».

супермама

Дмитро Карпачов звертає увагу батьків на те, що дітей, звичайно ж, треба хвалити. І що більше, то краще. Але похвала має ґрунтуватися на реальних досягненнях. Відмежовувати дитину від об’єктивної реальності дуже шкідливо. Адже так вона ризикує отримати сильний стрес, коли піде в доросле життя.

Більше порад щодо виховання дітей з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті  «Супермама».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить