Сегодня, 27 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 31 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания одаренной мамы Вики, которая сама воспитывает 6-летнюю дочь. Вика просто обожает малышку Злату и хвалит ее по поводу и без. Но так ли это хорошо? Не причинит ли вреда в будущем? Как правильно хвалить ребенка? Об это читайте в нашем материале.

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В гостях у одаренной мамы Вики участницам показалось, что женщина слишком сильно хвалит свою дочь, приукрашивая ее умения. Это, по их мнению, не совсем правильно, ведь у девочки может развиться в будущем завышенная самооценка. Но что же по этому поводу думает эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

«Если мама будет сильно перехваливать своего ребенка, то в будущем он будет ждать за каждый свой шаг похвалу. Его ждет разочарование, ведь другие люди будут оценивать объективно»

Дмитрий Карпачев обращает внимание родителей на то, что детей, конечно же, нужно хвалить. И чем больше, тем лучше. Но похвала должна базироваться на реальных достижениях. Ограничивать ребенка от объективной реальности очень вредно. Ведь так он рискует получить сильный стресс, когда пойдет во взрослую жизнь.

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

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