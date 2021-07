Як правильно хвалити дитину? Чи можно захоплюватися кожною дрібницею? Так, героїня 31 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — обдарована мама Віка — виховує 6-річну дочку. Жінка просто обожнює Злату і хвалить її з приводу і без. Але чи так це добре? Чи не заподіє шкоди в майбутньому? Як правильно хвалити дитину? Про це розповіла експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Як правильно покарати дитину: поради Дмитра Карпачова

У гостях в обдарованої мами Віки учасницям здалося, що жінка занадто хвалить свою дочку, прикрашаючи її вміння. А це, на їхню думку, не зовсім правильно, адже в дівчинки може розвинутися в майбутньому завищена самооцінка. Але що ж з цього приводу думає експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Дмитро Карпачов звертає увагу батьків на те, що дітей, звичайно ж, треба хвалити. І що більше, то краще. Але похвала має ґрунтуватися на реальних досягненнях. Відмежовувати дитину від об’єктивної реальності дуже шкідливо. Адже так вона ризикує отримати сильний стрес, коли піде в доросле життя.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.