«Супермама» 34 выпуск: ненависть и нецензурная брань — почему дети безглютеновой мамы Ирины ненавидят друг друга

Сегодня, 2 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 34 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы продолжают оценивать друг друга. И сегодня конкурентки отправились в гости к безглютеновой и безлактозной маме Ирине, которая все свое свободное время тратит на готовку правильной еды. Но так ли комфортно живется ее детям? И почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев был ошарашен взаимоотношениями между сыновьями Ирины? Детали в материале.

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Ирина — фанат безглютенового и безлактозного питания. Женщина считает, что такая еда — залог здоровья и отличного самочувствия ее семьи. Она очень много времени уделяет готовке и подбору продуктов. А еще Ирина с семьей регулярно сдает анализы, чтобы контролировать свое здоровье.

Но хорошая ли Ирина мама? Хватает ли только питания для того, чтобы ее дети развивались гармонично? И почему увиденное в доме безглютеновой мамы повергнет конкуренток в шок?

Ирина очень долго готовилась к встрече гостей: она заказала специальные кексы из амарантовой муки, приготовила легкий перекус. Женщине хотелось поделиться с участницами своими знаниями. Но конкурентки были не в восторге от такого питания. Им показалось, что сильная зацикленность на питании и здоровье у Ирины от того, что она не работает и таким образом пытается себя просто чем-то занять.

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Тем временем домой вернулись сыновья Ирины. Однако никто из участниц и представить не мог, что произойдет дальше. Сначала все шло хорошо, но практически сразу средний сын Максим рассказал о том, что вчера его младший брат Никита испортил ему день рождения. Он уверен, что мама любит младшего сына намного больше, чем его, ведь ему много чего разрешается. Мальчик настолько расстроился, что моментально расплакался. Экс-жена миллионера Юля попыталась успокоить Максима и узнать, почему Никита постоянно провоцирует его. Однако у нее ничего не получилось: Максим не просто не пошел на контакт, он начал нецензурно выражаться, кричать и хлопать дверью. Примечательно, что сама Ира никак не отреагировала на такое поведение среднего сына. Она просто продолжала спокойно готовить ужин.

Но масла в огонь добавил разговор мамы-кассира Алены с младшим сыном Ирины — Никитой. Мальчик рассказал, что он уже пробовал пить пиво, курить сигареты. Также он продемонстрировал свои познания в нецензурной лексике и жестах. Никита признался, что на самом деле не любит своего старшего брата и хочет его убить.

Участницы были шокированы плачевной ситуацией. Они попытались выяснить причину такой ненависти между братьями. В откровенном разговоре Ирина признала наличие проблемы и рассказала, что занимается этим вопросом с помощью психологов.

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Как прокомментирует подобное поведение детей Ирины эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Что посоветует безглютеновой маме, и главное, прислушается ли она к нему? Узнайте все подробности в 34 выпуске.

Video: «Супермама» 34 выпуск: ненависть и нецензурная брань — почему дети безглютеновой мамы Ирины ненавидят друг друга Супермама 34 выпуск: ненависть и нецензурная брань — почему дети безглютеновой мамы Ирины ненавидят друг друга. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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