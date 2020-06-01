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В шоу «Супермама» примет участие певица и экс-жена миллионера Юлиана Купцова

01.06.2020

В девятой неделе психологического реалити «Супермама» примет участие певица и экс-жена миллионера Юлиана Купцова. Подробнее читайте в материале.

супермама

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В проекте «Супермама» примет участие известная украинская певица Юлиана Купцова

Карьера молодой женщины развивается очень стремительно. Всего за два года, практически начав с нуля, Юлиана Купцова добилась огромного успеха на музыкальном поприще. Ее песни «Вітрильник», «Через терни до зірок», «Серцебиття» вошли в топ-10 треков чарта радиостанции DJ FM, а клип «Серцебиття» получил бронзу в хит-параде «На все 100» телеканала М2.

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Но сможет ли Юлиана победить в проекте и получить еще одну награду? Что во время личной встречи посоветует ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ!

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