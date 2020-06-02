Сьогодні, 2 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 34 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до безглютенової і безлактозної мами Ірини, яка весь свій вільний час витрачає на приготування правильної їжі. Та чи комфортно живеться її дітям? І чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов був ошелешений взаєминами між синами Ірини? Деталі в матеріалі.

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Ірина — фанатка безглютенового і безлактозного харчування. Жінка вважає, що така їжа — запорука здоров’я і чудового самопочуття її сім’ї. Вона дуже багато часу приділяє готуванню і добору продуктів. А ще Ірина з родиною регулярно здає аналізи, щоб контролювати своє здоров’я.

Та чи хороша Ірина мама? Чи вистачає самого харчування для того, щоб її діти розвивалися гармонійно? І чому побачене вдома у безглютенової мами шокує конкуренток?

Ірина дуже довго готувалася до зустрічі гостей: вона замовила спеціальні кекси з амарантового борошна, приготувала легкий перекус. Жінці хотілося поділитися з учасницями своїми знаннями. Та конкурентки були не в захваті від такого харчування. Їм здалося, що сильна зацикленість на харчуванні і здоров’ї в Ірини через те, що вона не працює і в такий спосіб намагається себе просто чимось зайняти.

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Тим часом додому повернулися Іринині сини. Однак ніхто з учасниць і уявити не міг, що станеться далі. Спочатку все йшло добре, але майже відразу середній син Максим розповів про те, що вчора його молодший брат Микита зіпсував йому день народження. Він упевнений, що мама любить молодшого сина набагато більше, ніж його. Хлопчик так засмутився, що вмить розплакався. Ексдружина мільйонера Юля спробувала заспокоїти Максима і дізнатися, чому Микита постійно провокує його. Однак у неї нічого не вийшло: Максим не просто не пішов на контакт, він почав нецензурно лаятися, кричати і гримати дверима. Цікаво, що сама Іра ніяк не відреагувала на таку поведінку середнього сина. Вона просто продовжувала готувати вечерю.

Проте хмизу у вогонь додала розмова мами-касирки Альони з молодшим Ірининим сином — Микитою. Хлопчик розповів, що він уже пробував пити пиво, курити сигарети. Також він продемонстрував, як знається на нецензурній лексиці і жестах. Микита зізнався, що насправді не любить свого старшого брата і хоче його вбити.

Учасниці були шоковані такою ситуацією. Вони спробували з’ясувати причину ненависті між братами. У відвертій розмові Ірина визнала наявність проблеми і розповіла, що займається цим питанням з допомогою психологів.

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Як прокоментує таку поведінку Іриних дітей експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Що порадить безглютеновій мамі, і головне, чи прислухається вона до нього? Дізнайтеся всі подробиці в 34 випуску.

Video: «Супермама» 34 випуск: ненависть і нецензурна лайка — чому діти безглютенової мами Ірини ненавидять одне одного Супермама 34 випуск: ненависть і нецензурна лайка - чому діти безглютенової мами Ірини ненавидять один одного. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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