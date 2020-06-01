Сьогодні, 1 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 33 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка мам розпочала боротьбу за звання кращої мами. І в перший день учасниці вирушили в гості до мами-тренерки Анни, яка практично не була в декреті, адже жити не може без своєї роботи. Та чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов був не зовсім задоволений тим, у яких умовах живе старший син Анни? Деталі в матеріалі.

Сьогодні понеділок, а це означає, що боротьба за звання Супермами вже розпочалася! Мама-тренерка Аня, ексдружина мільйонера Юля, безглютенова мама Іра і мама-касирка з народу Альона розгорнули справжню битву! І в перший день учасниці вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-тренерки.

Анна — персональна тренерка, інструкторка зі скандинавської ходьби і мама двох дітей: 5-річної Маші і 12-річного Євгена. Аннині діти також займаються спортом. Жінка впевнена, що в майбутньому вони будуть вдячні їй за це. Через велику завантаженість Анна мало приділяє часу дітям, але вона запевняє, що її малюки від цього не страждають. Та що про це скаже мамконтроль?

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Прийшовши в гості до мами-тренерки Анни, учасниці її вдома не застали. Їх зустріла няня. Конкурентки були обурені такою негостинністю, але Анна вважає, що не може дозволити собі пропустити тренування тільки тому, що до неї в гості прийшли інші матусі.

Тим часом безглютенова мама, ексдружина мільйонера і мама-касирка вирішили поспілкуватися з нянею. Жінка розповіла їм, що з двох місяців доглядає за Машею. Учасницям здалося, що це занадто. А народна мама Альона навіть провела невеличкий тест, наскільки добре знає Машу няня і мама. До слова, сама Анна з тестом не впоралася, адже не пам’ятає, наприклад, у якому віці в її донечки виліз перший зуб.

Та це не єдиний промах, у якому звинуватили маму-тренерку конкурентки. Поспілкувавшись зі старшим сином Ані, вони з’ясували, що Женя у свої 12 років давно хоче жити окремо. Він навіть спеціально тренується для того, щоб отримати спонсорство і скоріше з’їхати від батьків. Учасниці були шоковані таким зізнанням. Також їм здалося, що у хлопчика-підлітка занадто мало особистого простору, оскільки в нього немає власної кімнати.

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Та що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Що він порадить мамі-тренерці Анні під час особистої зустрічі? Дізнайтеся всі подробиці в 33 випуску.

Video: «Супермама» 33 випуск: Чому старший син мами-тренерки Анни хоче жити окремо? Супермама 33 випуск: Чому старший син мами-тренера Анни хоче жити окремо? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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