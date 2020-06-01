У дев’ятому тижні психологічного реаліті «Супермама» візьме участь співачка і ексдружина мільйонера Юліана Купцова. Детальніше читайте в матеріалі.

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У проєкті «Супермама» візьме участь відома українська співачка Юліана Купцова.

Кар’єра молодої жінки розвивається дуже стрімко. Всього за два роки, практично почавши з нуля, Юліана Купцова домоглася величезного успіху на музичному терені. Її пісні «Вітрильник», «Через терни до зірок», «Серцебиття» увійшли в топ-10 треків чарту радіостанції DJ FM, а кліп «Серцебиття» отримав бронзу в хіт-параді «На всі 100» телеканалу М2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Та чи зможе Юліана перемогти в проєкті і отримати ще одну нагороду? Що під час особистої зустрічі порадить їй експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ!

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