«Супермама» 33 выпуск: Почему старший сын мамы-тренера Анны хочет жить отдельно?

Сегодня, 1 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 33 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка мам начала борьбу за звание лучшей мамы. И в первый день участницы отправились в гости к маме-тренеру Анне, которая практически не была в декрете, ведь жить не может без своей работы. Но почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев был не совсем доволен тем, в каких условиях живет старший сын Анны? Детали в материале.

Сегодня понедельник, а это значит, что борьба за звание Супермамы уже началась! Мама-тренер Аня, экс-жена миллионера Юля, безглютеновая мама Ира и мама-кассир из народа Алена развернут настоящую битву! И в первый день участницы отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-тренера.

Анна — персональный тренер, инструктор по скандинавской ходьбе и мама двоих детей: 5-летней Маши и 12-летнего Жени. Дети Анны также занимаются спортом. Женщина уверена, что в будущем они скажут за это спасибо. Из-за большой загруженности на работе Анна мало уделяет времени детям, но она считает, что ее малыши от этого не страдают. Но что по этому поводу скажет мам-контроль?

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Придя в гости к маме-тренеру Анне, участницы ее дома не застали. Их встретила няня. Конкурентки были возмущены такой негостеприимностью, но Анна считает, что не может позволить себе пропустить тренировку только потому, что к ней в гости пришли другие мамочки.

Тем временем безглютеновая мама, экс-жена миллионера и мама-кассир Алена решили пообщаться с няней. Женщина рассказала им, что с двух месяцев присматривает за маленькой Машей. Участницам показалось, что это перебор. Народная мама Алена даже провела небольшой тест на тему того, насколько хорошо знает Машу няня и мама. К слову, сама Анна с тестом не справилась, ведь не помнит, например, в каком возрасте у ее дочери вылез первый зуб.

Но это не единственный промах, в котором обвинили маму-тренера конкурентки. Пообщавшись со старшим сыном Ани, они выяснили, что Женя в свои 12 лет давно хочет жить отдельно. Он даже специально тренируется, чтобы получить спонсорство и поскорее съехать от родителей. Участницы были шокированы таким признанием. Также им показалось, что у мальчика-подростка слишком мало личного пространства, ведь у него даже нет своей комнаты.

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Но что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие советы он даст маме-тренеру Анне во время личной встречи? Узнайте все подробности в 33 выпуске.

Video: «Супермама» 33 выпуск: Почему старший сын мамы-тренера Анны хочет жить отдельно? Супермама 33 выпуск: Почему старший сын мамы-тренера Анны хочет жить отдельно? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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