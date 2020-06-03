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Як налагодити стосунки між вітчимом і дитиною: поради Дмитра Карпачова

03.06.2020

Сьогодні, 3 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 35 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання ексдружини мільйонера Юлі. Її старша дочка часто ставала свідком сварок своєї мами з вітчимом. До того ж чоловік дозволяв собі ображати маленьку Карину. Як налагодити дружні стосунки вітчима з дітьми і не допустити образ? Про це читайте в нашому матеріалі.

супермама 35 выпуск

Юля була заміжня за дуже багатим чоловіком, який ревнував свою дружину до всіх, зокрема і до дочки від першого шлюбу. Як зізналася сама Юлія, колишній часто ображав її дочку, не дозволяв читати на ніч казку, забороняв багато часу проводити разом. До всього, він також погано ставився і до самої Юлі: ображав і бив її.

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супермама 35 выпуск

Дмитро Карпачов звернув увагу жінки на те, що ті комплекси, які зараз є в її дочки, з’явилися через її колишнього чоловіка і погане ставлення до неї.

«Стосунки вітчима і дитини безпосередньо залежать від мами. Саме вона вибудовує ті кордони та рамки, в яких вони будуть спілкуватися. Якщо чоловік кохає жінку, він повинен прийняти її умови щодо спілкування з її дітьми. А якщо мама мовчить і змирилася з поганим ставленням до дитини, він це сприйматиме як її згоду».

Більше порад щодо виховання дітей з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті  «Супермама».

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