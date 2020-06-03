Сегодня, 3 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 35 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания экс-жены миллионера Юли. Ее старшая дочь часто становилась свидетелем ссор своей мамы с отчимом. К тому же мужчина часто позволял себе обижать маленькую Карину. Как наладить дружеские отношения отчима с детьми и не допустить обид? Об этом читайте в нашем материале.

Юля была замужем за очень богатым человеком. Мужчина сильно ревновал свою жену ко всем, в частности — и к дочери от первого брака. Как призналась сама Юлия, бывший муж часто обижал ее дочь, не разрешал читать на ночь сказку, запрещал много времени проводить вместе. Ко всему прочему, он также плохо относился и к самой Юле: обзывал и бил ее.

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Дмитрий Карпачев обратил внимание Юли на то, что те комплексы, которые сейчас есть у ее дочери, появились по вине бывшего мужа и плохого к ней отношения.

«Отношения отчима и ребенка напрямую зависят от мамы. Именно она выстраивает те границы и рамки, в которых они будут общаться. Если мужчина любит женщину, он должен принять ее условия относительно общения с ее детьми. А если мама молчит и смирилась с плохим отношением мужчины к ребенку, он это будет воспринимать как ее согласие».

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

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