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Як налагодити стосунки між вітчимом і дитиною: поради Дмитра Карпачова

08.07.2021

Як налагодити гармонійні відносини між вітчимом та дітьми? І коли варто обмежити їх спілкування? Так, героїня 35 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — екс-дружина мільйонера Юля — виховує двох дітей. Її старша дочка часто ставала свідком сварок своєї мами з вітчимом. До того ж чоловік часто дозволяв собі ображати маленьку Карину. Як налагодити дружні відносини вітчима з дітьми і не допустити образ? Про це розповів ведучий проекту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама 35 выпуск

Юля була заміжня за дуже багатим чоловіком, який ревнував свою дружину до всіх, зокрема і до дочки від першого шлюбу. Як зізналася сама Юлія, колишній часто ображав її дочку, не дозволяв читати на ніч казку, забороняв багато часу проводити разом. До всього, він також погано ставився і до самої Юлі: ображав і бив її.

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супермама 35 выпуск

Дмитро Карпачов звернув увагу жінки на те, що ті комплекси, які зараз є в її дочки, з’явилися через її колишнього чоловіка і погане ставлення до неї.

«Стосунки вітчима і дитини безпосередньо залежать від мами. Саме вона вибудовує ті кордони та рамки, в яких вони будуть спілкуватися. Якщо чоловік кохає жінку, він повинен прийняти її умови щодо спілкування з її дітьми. А якщо мама мовчить і змирилася з поганим ставленням до дитини, він це сприйматиме як її згоду».

Більше порад щодо виховання дітей з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті  «Супермама».

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