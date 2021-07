Як налагодити гармонійні відносини між вітчимом та дітьми? І коли варто обмежити їх спілкування? Так, героїня 35 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — екс-дружина мільйонера Юля — виховує двох дітей. Її старша дочка часто ставала свідком сварок своєї мами з вітчимом. До того ж чоловік часто дозволяв собі ображати маленьку Карину. Як налагодити дружні відносини вітчима з дітьми і не допустити образ? Про це розповів ведучий проекту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Юля була заміжня за дуже багатим чоловіком, який ревнував свою дружину до всіх, зокрема — і до дочки від першого шлюбу. Як зізналася сама Юлія, колишній часто ображав її дочку, не дозволяв читати на ніч казку, забороняв багато часу проводити разом. До всього, він також погано ставився і до самої Юлі: ображав і бив її.

Дмитро Карпачов звернув увагу жінки на те, що ті комплекси, які зараз є в її дочки, з’явилися через її колишнього чоловіка і погане ставлення до неї.

