«Супермама» 27 и 28 выпуски: антисанитария и одежда из секонд-хенда у Натальи и режим у Софии — кому из детей живется лучше

Сегодня, 19 мая, в эфир телеканала СТБ вышли 25 и 26 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка киевских мам продолжает борьбу за звание лучшей мамы. И сегодня конкурентки отправились в гости к последним участницам — высокодуховной маме Наталье и королеве тайм-менеджмента Софии. Но что ждет их в гостях: грязь, паутина и строгое расписание. Как оценят участницы своих конкуренток? И, главное, кто получит бонусные баллы от ведущего проекта Дмитрия Карпачева и станет Супермамой? Детали в материале.

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Борьба за заветное звание продолжается. И сегодня участницы отправились в гости к высокодуховной маме Наталье и королеве тайм-менеджмента Софии. И первая мама, которую оценят конкурентки, — Наталья. Она — борец за эко-пространство и категорически против того, чтобы растить из детей потребителей. Также Наталья против вакцинации. Но насколько хорошо такое воспитание? В этом решил разобраться мамконтроль.

Наталья встретила своих конкуренток на берегу Десны. Она хотела продемонстрировать, как воспитывает детей. Высокодуховная мама рассказала, что против вакцинации и лекарств. Более того, ее дети искупались в холодной воде. Однако участницы не поняли столь радикальной позиции Натальи. Они считают такое воспитание безответственным.

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Не лучше ситуация ждала участниц в квартире. Алена, София и Даша были шокированы грязью, пауками и просроченными продуктами, а в холодильнике нашли лекарства. Однако они были предназначены не для детей, а для животных. Также во время проверки шкафа Наталья рассказала, что старается не покупать новые вещи для детей, даже нижнее белье может носить после кого-то.

Но больше всего участницы расстроились, когда пообщались с детьми. Им показалось, что они несчастны, ведь частенько становятся свидетелями ссор родителей. Хотя Наталья отрицала частые скандалы с мужем и считает, что у них — нормальная семья. Вдобавок ко всему высокодуховная мама рассказала, что сейчас ее сын находится на домашнем обучении. Однако участницам показалось, что это решение — неправильное.

В гостях у королевы тайм-менеджмента ситуация была намного лучше: чистый дом, ухоженные дети. Однако Даше показалось, что София мало времени уделяет развитию своего сына Маркияна, ведь во время общения мальчик не смог ответить на вопросы, которые задавала ему мама высоких стандартов. А вот Алена Лоран в пух и прах разнесла дизайнерские способности Софии. Ей категорически не понравилась та одежда, которую создает королева тайм-менеджмента.

Но что же произойдет во время финала? Кому отдаст свои бонусные баллы Дмитрий Карпачев, и кто получит заветное звание Супермамы? Узнайте все подробности в 27 и 28 выпусках.

Video: «Супермама» 27 и 28 выпуски: антисанитария и одежда из секонд-хенда у Натальи и режим у Софии — кому из детей живется лучше Супермама 27 и 28 выпуски: антисанитария и одежда из секонд-хенда у Натальи и режим у Софии — кому из детей живется лучше. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 27 и 28 выпуски: антисанитария и одежда из секонд-хенда у Натальи и режим у Софии — кому из детей живется лучше Супермама 27 и 28 выпуски: антисанитария и одежда из секонд-хенда у Натальи и режим у Софии — кому из детей живется лучше. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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