Сьогодні, 19 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшли 27 і 28 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських мам продовжує боротьбу за звання кращої мами. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до останніх учасниць — високодуховної мами Наталі та королеви тайм-менеджменту Софії. Але що чекає на них у гостях: бруд, павутина і суворий розклад. Як оцінять учасниці своїх конкуренток? І, головне, хто отримає бонусні бали від ведучого проєкту Дмитра Карпачова і стане Супермамою? Деталі в матеріалі.

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Боротьба за заповітне звання триває. І сьогодні учасниці вирушили в гості до високодуховної мами Наталі і королеви тайм-менеджменту Софії. І перша мама, яку оцінять конкурентки, — Наталя. Вона — борчиня за екопростір і категорично проти того, щоб ростити з дітей споживачів. Також Наталя проти вакцинації. Та наскільки добре таке виховання? У цьому вирішив розібратися мамконтроль.

Наталя зустріла своїх конкуренток на березі Десни. Вона хотіла продемонструвати, як виховує дітей. Високодуховна мама розповіла, що проти вакцинації і ліків. Ба більше, її діти скупалися в холодній воді. Однак учасниці не зрозуміли настільки радикальної позиції Наталії. Вони вважають таке виховання безвідповідальним.

Не краща ситуація чекала на них у квартирі. Альона, Софія і Даша були шоковані брудом, павуками і протермінованими продуктами, а в холодильнику знайшли ліки. Однак вони були призначені не для дітей, а для тварин. Також під час перевірки шафи Наталя розповіла, що намагається не купувати дітям нових речей, навіть нижню білизну може носити після когось.

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Та найбільше учасниці засмутилися, коли поспілкувалися з дітьми. Їм здалося, що вони нещасні, адже частенько стають свідками сварок батьків. Хоча Наталія заперечувала часті скандали з чоловіком і вважає, що у них — нормальна сім’я. До того ж високодуховна мама розповіла, що нині її син перебуває на домашньому навчанні. Однак учасницям здалося, що це рішення — неправильне.

У гостях у королеви тайм-менеджменту ситуація була набагато кращою: чистий дім, доглянуті діти. Однак Даші здалося, що Софія мало часу приділяє розвитку свого сина Маркіяна, адже під час спілкування хлопчик не зміг відповісти на запитання, які ставила йому мама високих стандартів. А ось Альона Лоран вщент рознесла дизайнерські здібності Софії. Їй категорично не сподобався той одяг, який створює королева тайм-менеджменту.

А що ж станеться під час фіналу? Кому віддасть свої бонусні бали Дмитро Карпачов, і хто отримає заповітне звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці в 27 і 28 випусках.

Video: «Супермама» 27 і 28 випуски: антисанітарія і одяг із секонд-хенду в Наталії та режим у Софії — кому з дітей живеться краще Супермама 27 і 28 випуски: антисанітарія і одяг з секонд-хенду у Наталії та режим у Софії - кому з дітей живеться краще. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Video: «Супермама» 27 і 28 випуски: антисанітарія і одяг із секонд-хенду в Наталії та режим у Софії — кому з дітей живеться краще Супермама 27 і 28 випуски: антисанітарія і одяг з секонд-хенду у Наталії та режим у Софії - кому з дітей живеться краще. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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