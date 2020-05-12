Сегодня, 12 мая, в эфир телеканала СТБ вышли 23 и 24 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка харьковчанок продолжают оценивать друг друга. И сегодня конкурентки отправились к последним мамочкам — хранительнице домашнего очага Людочке и маме троих дочек Марго. Кого участницы уличат во лжи? А также как прокомментирует агрессивное поведение одной из них ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детали в материале.

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Борьба за звание Супермамы продолжается. И сегодня участницы отправятся в гости к хранительнице домашнего очага Людочке и маме троих дочек Марго.

Люда считает себя хозяйкой от Бога. Она посвятила себя семье. Женщина много времени проводит на кухне. По ее мнению, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому она готовит ему очень много: борщ, пампушки, печеночный торт и прочее.

Однако участницы даже не прикоснулись к угощениям, которые целую ночь готовила Люда, ведь вся еда была очень жирная и с огромным количеством майонеза. Конкурентки во время ревизии кухни обнаружили много жира и грязь. Им показалось, что Люда — не очень хорошая хозяйка.

Также участницы раскритиковали систему воспитания, которую женщина применяет к своей дочери. Они считают, что Люда завралась и придумала себе некий образ, которому, к сожалению, не соответствует. Во время обсуждения воспитания детей по системе Монтессори соперницы устроили настоящий скандал. Люда даже попыталась выгнать железную маму Илону из своего дома.

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Последней участницей, которую проинспектировал мамконтроль, стала Маргарита. Она ‒ мама троих дочерей, которая считает, что девочка должна красиво выглядеть и быть подтянутой. Именно поэтому после шести вечера ее малышки ужинают йогуртом или кефиром.

Марго 5 лет находится в декрете. Она очень любит свою семью и дочерей. Более того, женщина хочет еще двоих детей. Однако не все участницы разделили взгляды Марго относительно питания детей. А хранительница домашнего очага Люда высказала мнение о том, что дети Марго голодают. Также конкуренткам показалось, что Маргарите сложно с детьми, ведь они часто устраивают истерики. Вдобавок блогер Татьяна увидела, что Марго курит. Как объяснила мама троих дочерей, курение для нее — метод расслабления. Еще один метод отдыха для этой мамы ‒ ночные клубы. Женщина позволяет себе расслабиться и отвлечься. Однако Марго это делает настолько успешно, что эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев обеспокоен тем, что у нее могут появиться проблемы с алкоголем.

Но самое интересное произошло на финале. Кто из участниц поставил своим конкуренткам одни нули? И кому ведущий проекта отдал свои бонусные баллы? Узнайте все подробности в 23 и 24 выпусках.

Video: «Супермама» 23 и 24 выпуски: Грязь и жир в доме Люды и проблемы с алкоголем у Марго ‒ что еще скрывают участницы? Супермама 23 и 24 выпуски: Грязь и жир в доме Люды и проблемы с алкоголем у Марго ‒ что еще скрывают участницы? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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