Сьогодні, 12 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшли 23 і 24 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка харків’янок продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні конкурентки вирушили до останніх матусь — берегині домашнього вогнища Люди та мами трьох дочок Марго. Кого учасниці запідозрять у брехні? А також як прокоментує агресивну поведінку однієї з них ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі в матеріалі.

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Боротьба за звання Супермами триває. І сьогодні учасниці вирушать у гості до берегині домашнього вогнища Люди та мами трьох дочок Марго.

Люда вважає себе господинею від Бога. Вона присвятила себе родині. Жінка багато часу проводить на кухні. На її думку, шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок, тому вона готує йому дуже багато: борщ, пампушки, печінковий торт та інше.

Однак учасниці навіть не доторкнулися до частувань, які цілу ніч готувала Люда, адже вся їжа була дуже жирна і з величезною кількістю майонезу. Конкурентки під час ревізії кухні виявили багато жиру і бруд. Їм здалося, що Люда — не дуже вправна господиня.

Також учасниці розкритикували систему виховання, яку жінка застосовує до своєї дочки. Вони вважають, що Люда забрехалась і вигадала собі певний образ, якому, на жаль, не відповідає. Під час обговорення виховання дітей за системою Монтессорі суперниці влаштували справжній скандал. Люда навіть спробувала вигнати залізну маму Ілону з власного дому.

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Останньою учасницею, яку проінспектував мамконтроль, стала Маргарита. Вона — мама трьох дочок, яка вважає, що дівчинка повинна мати гарний вигляд і бути підтягнутою. Саме тому після шостої її діти вечеряють йогуртом або кефіром.

Марго 5 років перебуває в декреті. Вона дуже любить свою сім’ю і дочок. Ба більше, жінка хоче ще двох дітей. Однак не всі учасниці розділили погляди Марго щодо харчування дітей. А берегиня домашнього вогнища Люда висловила думку, що діти Марго голодують. Також конкуренткам здалося, що Маргариті важко з дітьми, адже вони часто влаштовують істерики. Блогерка Тетяна навіть побачила, що Марго курить. Як пояснила мама трьох дочок, куріння для неї — метод розслаблення. Ще один метод відпочинку для цієї мами — нічні клуби. Жінка дозволяє собі розслабитися і відволіктися. Однак вона це робить настільки успішно, що експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов стурбований тим, що в неї можуть з’явитися проблеми з алкоголем.

Та найцікавіше сталося на фіналі. Хто з учасниць поставив своїм конкуренткам самі нулі? І кому ведучий проєкту віддав свої бонусні бали ? Дізнайтеся всі подробиці в 23 і 24 випусках.

Video: «Супермама» 23 і 24 випуски: Бруд і жир у квартирі Люди і проблеми з алкоголем у Марго — що ще приховують учасниці? Супермама 23 і 24 випуски: Бруд і жир в будинку Люди і проблеми з алкоголем у Марго - що ще приховують учасниці? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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