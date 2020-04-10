татонакарантині: Как установить правила для ребенка?

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской возрастной психологии общается со звездными папами. В четверг Дмитрий Карпачев встретился с ведущим романтического проекта «Холостяк» и проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Григорием Решетником, которому подробно рассказал, как правильно воспитывать детей и какие правила должны быть в семье. Подробнее читайте в материале.

Григорий Решетник — папа двух сыновей 7-ми и 3-х лет— в прямом эфире признался Дмитрию Карпачеву, что иногда дети принимают его, как должное, и считают своей собственностью.

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Дима, вот расскажи, пожалуйста, как правильно реагировать, когда дети считают, что ты постоянно должен им уделять внимание. Особенно они ревнуют, когда я им говорю, что сейчас хочу провести время с их мамой. Они обижаются.

В таком случае нужно просто говорить им так: «Вы любите свою маму и хотите проводить с ней как можно больше времени? Я тоже ее люблю и тоже хочу проводить с ней время». Ты должен говорить о том, что скучаешь по маме и тоже хочешь уделить ей внимание.

А могу ли я просить своего старшего сына присмотреть за младшим? Например, когда я чем-то занят.

Нет. Дети не обязаны следить за своими младшими братьями или сестрами. Они могут это делать, однако это не должна быть их обязанность. Если твой старший сын сам хочет тебе помочь и предлагает поиграть с младшим братом, это замечательно. Но если нет, то не нужно его заставлять. Вы ведь рожали второго сына не для брата, а для себя. Поэтому и смотреть за младшим — ваша обязанность. Старшие дети тоже хотят оставаться маленькими.

А вот скажи, как можно заставить детей слушаться, при этом не будучи слишком сердитым или строгим папой?

В жизни каждого ребенка должны быть правила. И когда сам ребенок знает о них, то ему известно о последствиях. Но очень важно обсуждать с детьми эти правила. Например, ты собрал своих сыновей и говоришь: «Ребята, как вы смотрите на то, что мы сейчас с вами обсудим новое правило?» В таких ситуациях ты как бы даешь детям высказать свое мнение по этому поводу. Но последнее слово должно быть все же за родителями. Зато ребенок потом легче соглашается, потому что ему кажется, что он тоже принимал участие в обсуждении и это его собственный выбор. Когда есть правила, то все очень легко и просто. Пропадает надобность повышать голос на детей. Просто говоришь спокойно: «Ребята, вы же знаете, это правило». Тогда все четко и понятно.

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Могу ли я сказать своему сыну: «Это мой дом и мои правила»?

Да, почему нет? Смотри, ты взрослый, ты купил дом, создал хорошие условия для жизни. Поэтому ты в праве устанавливать свои правила. Однако тут важно объяснить детям, что это совсем не значит, что они чужие в этом доме. У них есть своя территория — это их комната. Еще важно говорить о том, что когда они вырастут, у них будет свой дом и свои правила. И тогда ты, придя к ним в гости, будешь подчиняться их правилам. А если тебе такое заявит, например, сын в 18 лет, то ты ему можешь предложить тоже вкладываться в дом — пусть оплачивает часть коммунальных услуг, например. Тогда и он сможет устанавливать часть правил. В таких случаях важно привить ребенку ответственность и самостоятельность. В 16 лет сыну можно предложить попробовать быть более самостоятельным, например, найти работу и узнать на вкус взрослую самостоятельную жизнь. Это своеобразная репетиция перед совершеннолетием. Потому что потом ты уже не порепетируешь.

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