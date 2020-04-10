татонакарантині: Як встановити правила для дитини?

Телеканал СТБ запустив унікальний спецпроєкт із Дмитром Карпачовим #татонакарантині. Щодня з 6 до 10 квітня в прямому ефірі офіційного Instagram-акаунту @stbua експерт із питань дитячої вікової психології спілкується із зірковими татусями. У четвер Дмитро Карпачов зустрівся з ведучим романтичного проєкту «Холостяк» та проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Григорієм Решетником, якому докладно розповів, як правильно виховувати дітей та які правила повинні бути в домі. Детальніше читайте в матеріалі.

Григорій Решетник — тато двох синів 7-ми і 3-х років — у прямому ефірі зізнався Дмитрові Карпачову, що іноді діти сприймають його, як належне, і вважають своєю власністю.

Більше на тему: #татонакарантині: Євген Сморігін розповів, як проводить час на карантині

Дімо, от розкажи, будь ласка, як правильно реагувати, коли діти вважають, що ти постійно повинен їм приділяти увагу. Особливо вони ревнують, коли я їм кажу, що зараз хочу провести час із їхньою мамою. Вони ображаються.

У цьому разі потрібно просто казати їм так: «Ви любите свою маму і хочете проводити з нею якомога більше часу? Я теж її люблю і теж хочу проводити з нею час». Ти повинен говорити про те, що сумуєш за мамою і теж хочеш приділити їй увагу.

Чи можу я просити свого старшого сина наглянути за молодшим? Наприклад, коли я чимось зайнятий.

Ні. Діти не зобов’язані приглядати за своїми молодшими братами або сестрами. Вони можуть це робити, однак це не має бути їхнім обов’язком. Якщо твій старший син сам хоче тобі допомогти і пропонує пограти з молодшим братом, це чудово. Але якщо ні, то не потрібно його примушувати. Адже ви народжували другого сина не для брата, а для себе. Тому і глядіти молодшого — ваш обов’язок. Старші діти теж хочуть залишатися маленькими.

А ось скажи, як можна змусити дітей слухатися, при цьому не будучи надто сердитим або суворим татом?

У житті кожної дитини мають бути правила. І коли сама дитина знає про них, їй відомо про наслідки. Але дуже важливо обговорювати з дітьми ці правила. Наприклад, ти зібрав своїх синів і кажеш: «Хлопці, як ви ставитеся до того, що ми зараз із вами обговоримо нове правило?». У таких ситуаціях ти ніби даєш дітям висловити свою думку з цього приводу. Але останнє слово повинно бути все ж за батьками. Зате дитина погоджується і вважає, що це її власний вибір. Бо вона теж брала участь в обговоренні. Коли є правила, то все дуже легко і просто. Зникає потреба підвищувати голос на дітей. Просто кажеш спокійно: «Хлопці, ви ж знаєте, це правило». Тоді все чітко і зрозуміло.

Більше на тему: #татонакарантині: Як прищепити дитині любов до читання ‒ лайфхак від Валерія Ославського

Чи можу я сказати своєму синові: «Це мій дім і мої правила»?

Так, чому ні? Дивись, ти дорослий, ти купив будинок, створив гарні умови для життя. Тому ти можеш встановлювати свої правила. Однак тут важливо пояснити дітям, що це зовсім не означає, що вони чужі в цьому домі. У них є своя територія — це їхня кімната. Ще важливо говорити про те, що коли вони виростуть, у них буде свій дім і свої правила. І тоді ти, прийшовши до них у гості, будеш підкорятися їхнім правилам. А якщо тобі таке заявить, наприклад, син у 18 років, то ти йому можеш запропонувати теж робити певний внесок — нехай сплачує частину комірного, наприклад. І тоді нехай і він встановлює правила. У таких випадках важливо прищепити дитині відповідальність і самостійність. У 16 років синові можна запропонувати спробувати бути більш самостійним, наприклад, знайти роботу і відчути на смак доросле самостійне життя. Це своєрідна репетиція перед повноліттям. Бо потім ти вже не порепетируєш.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ