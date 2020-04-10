Телеканал СТБ запустив унікальний спецпроєкт #татонакарантині. Щодня з 6 до 10 квітня в прямому ефірі офіційного Instagram-акаунту @stbua експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов спілкується із зірковими татусями. У середу він зустрівся з актором серіалу «Папаньки» Євгеном Сморігіним, який розповів про те, як проводить час на карантині зі своєю сім’єю. Детальніше читайте в матеріалі.

Євген Сморігін розповів про те, що карантин проводить вдома з родиною.

«Для мене той час, який я проводжу зараз із дітьми, безцінний. Я переробив абсолютно всі домашні справи: прибив полицю, полагодив усе те, до чого не доходили руки раніше».

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Також Євген поділився з підписниками, як розважає своїх дітей:

«Ми дістали всі настільні ігри, які давно припадали пилом у шафі. Дженга, бродилки, “Уно”. Мої діти навіть навчили мене нових ігор. Так що зараз увесь вільний час я проводжу з родиною. Я, чесно кажучи, не дуже люблю тусовки. Тож нині для мене справжній рай».

Розповів Євген і про свого сина та про те, чи складно йому працювати разом із ним.

«Мені абсолютно комфортно працювати на одному знімальному майданчику з сином. Він уже досить дорослий і самостійний. Звичайно, один раз у нього було щось типу зоряної хвороби, коли він не хотів працювати і намагався вибити собі вихідний. Але я йому чітко пояснюю, що якщо ти актор, то від твоєї роботи залежить багато чого. І не можна лінуватися і змушувати на себе чекати».

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