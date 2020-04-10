татонакарантині: Евгений Сморигин рассказал, как проводит карантин с детьми

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев общается со звездными папами. В среду он встретился с актером сериала «Папаньки» Евгением Сморигиным, который рассказал о том, как проводит время на карантине со своей семьей. Детальнее читайте в материале.

Евгений Сморигин рассказал о том, что карантин проводит дома с семьей.

«Для меня то время, которое я провожу сейчас с детьми, бесценно. Я переделал абсолютно все домашние дела: прибил полку, починил все то, до чего не доходили руки раньше».

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Также Евгений поделился с подписчиками, как развлекает своих детей:

«Мы достали все настольные игры, которые давно пылились в шкафу. Дженга, бродилки, «Уно». Мои дети даже научили меня новым играм. Так что сейчас все свободное время я провожу с семьей. Я, честно говоря, не очень люблю тусовки. Так что сейчас для меня настоящий рай».

Рассказал Евгений также о своем сыне и о том, сложно ли ему работать с ним вместе.

«Мне абсолютно комфортно работать на одной съемочной площадке с сыном. Он уже достаточно взрослый и самостоятельный. Конечно, один раз у него было что-то типа звездной болезни, когда он не хотел работать и пытался выбить себе выходной. Но я ему четко объясняю, что если ты актер, то от твоей работы зависит многое. И нельзя лениться и заставлять себя ждать».

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