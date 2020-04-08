татонакарантині: Как привить ребенку любовь к чтению ‒ лайфхак от Валерия Ославского

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев общается со звездными папами. Во вторник он встретился с врачом медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерием Ославским, который поделился интересным лайфхаком, как научить детей любить книги. Детальнее читайте в материале.

Валерий Ославский рассказал Дмитрию Карпачеву о том, как он привил своей 11-летней дочери любовь к чтению.

«Нужно читать каждый вечер. Чередуя тех, кто читает. Например, у нас одну страницу читаю я, а следующую ‒ моя дочь. За вечер мы читаем 10 страниц. Это объединяет. Так и я ей хороший пример показываю, но и она работает, ‒ поделился опытом Валерий Ославский. ‒ Честно говоря, это правило мы применяем ко всем домашним хлопотам. Например, мы договорились, что моем посуду по очереди. Сначала мама, потом я, а потом и Кристина. И, знаете, это работает. Теперь в нашем доме нет грязной посуды».

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