татонакарантині: Как вести себя, когда у дочери появится первый парень?

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской и возрастной психологии общается со звездными папами. Во вторник Дмитрий Карпачев встретился с ведущим медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерием Ославским, которому подробно рассказал, как должен реагировать отец, когда у дочери появится первый парень. Детальнее читайте в материале.

Валерий Ославский — папа шестиклассницы Кристины — в прямом эфире признался Дмитрию Карпачеву, что очень переживает и не совсем понимает, как правильно реагировать, когда через несколько лет у его дочери появится парень.

Дима, подскажи, как правильно себя вести в такой ситуации? Очень хочется уберечь свою дочь от ненужных переживаний.

Понимаешь, Валера, проблема в том, что каждый родитель хочет оградить свое чадо от переживаний. Но как ни старайся, все равно рано или поздно появится человек, который сделает больно твоему ребенку. И от этого никуда не деться.

То есть уберечь не получится?

Твоя задача как папы — разговаривать и постараться выстроить доверительные отношения. Ты можешь изначально рассказать, какими должны быть отношения. Потому что когда твоя дочь начнет встречаться с мальчиком и он тебе не понравится, то запрещать ей это делать — себе дороже.

Ну да, пусть лучше на глазах встречается.

Совершенно верно. Потом уже сложно будет переубедить подростка. Поэтому очень важно рассказать, какими должны быть отношения, что такое секс, зачем он нужен. Ребенок должен знать о последствиях и возможных рисках. Важно научить пониманию того, что каждый поступок повлечет за собой последствия. И не всегда хорошие.

А вот еще такой вопрос: сейчас я контролирую все, что моя дочь может найти в интернете. И есть ряд блогеров, которых я не разрешаю смотреть…

Ну и зря. Я своему сыну разрешаю смотреть все. Потому что для подростков очень важно быть в тренде. И если, например, весь класс тащится от какого-то блогера, то и твой ребенок тоже должен знать, о чем говорят его сверстники. Другое дело, что ты должен обсуждать с ребенком то, что он смотрит. Поинтересуйся, что конкретно привлекает его в том или ином блоге. Нужно научить фильтровать информацию. Потому что сейчас ты можешь контролировать то, что смотрит твоя дочь. Но через пару лет, когда у нее появятся свои личные планшет и почта, у тебя уже такой возможности не будет. Поэтому так важно научить ребенка понимать, что такое хорошо, а что — плохо.

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