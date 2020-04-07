татонакарантині: Как после окончания карантина убедить ребенка вновь выйти из удобного онлайна в реальную жизнь?

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Инстаграм-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской возрастной психологии общается со звездными папами. В понедельник Дмитрий Карпачев встретился с ведущим социального проекта «Один за всіх» Михаилом Присяжнюком. Детальнее читайте в материале.

Михаил Присяжнюк — папа двух детей — рассказал, как ему удается не терять оптимизм в сложившейся ситуации. Также он поинтересовался, как после окончания карантина убедить или заинтересовать ребенка вновь выйти из удобного онлайна в реальную жизнь?

«Я думаю, что для детей, наоборот, будет в радость наконец-то выйти из заточения и вернуться к нормальной привычной жизни, ‒ поделился мыслями Дмитрий Карпачев. ‒ Если же ребенок будет сопротивляться, то, конечно же, родителям нужно объяснить, что карантин закончился и пора идти в школу».

Однако Михаил Присяжнюк посетовал на то, что больше всего его сына напрягает не сама учеба, а рутина. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев предложил прекрасный лайфхак, который поможет решить этот вопрос:

«Договоритесь со своим ребенком, что он может два-три раза за семестр прогулять школу. Это будет некая самоволка, в которую сможет уйти школьник по собственному желанию. Конечно же, ребенок не должен злоупотреблять этим правилом».

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Как признается Дмитрий Карпачев, такая практика поможет ребенку научиться самостоятельно распоряжаться своим временем и сделает его более ответственным.

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