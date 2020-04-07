Телеканал СТБ запустив унікальний спецпроєкт з Дмитром Карпачовим #татонакарантіні. Щодня з 6 по 10 квітня в прямому ефірі офіційного Інстаграм-аккаунту @stbua експерт із питань дитячої вікової психології спілкується з зірковими татами. У понеділок Дмитро Карпачов зустрівся з ведучим соціального проєкту «Один за всіх» Михайлом Присяжнюком. Детальніше читайте в матеріалі.

Михайло Присяжнюк — тато двох дітей — розповів, як йому вдається не втрачати оптимізм у ситуації, що склалася. Також Михайло Присяжнюк поцікавився, як після закінчення карантину переконати або зацікавити дитину знову вийти з онлайну в реальне життя?

«Я думаю, що для дітей, навпаки, буде в радість нарешті вийти з ув’язнення і повернутися до нормального звичного життя, ‒ поділився думками Дмитро Карпачов. ‒ Якщо ж дитина буде пручатися, то, звичайно ж, батькам потрібно пояснити, що карантин закінчився і час іти до школи».

Однак Михайло Присяжнюк поскаржився на те, що найбільше його сина напружує не саме навчання, а рутина. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов запропонував прекрасний лайфхак, який допоможе вирішити це питання:

«Домовтеся зі своєю дитиною, що вона може два-три рази за семестр прогуляти школу. Це буде така собі самоволка, в яку зможе піти школяр за власним бажанням. Звичайно ж, дитина не повинна зловживати цим правилом».

Як зізнається Дмитро Карпачов, така практика допоможе дитині навчитися самостійно розпоряджатися своїм часом і зробить її більш відповідальною.

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