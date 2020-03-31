Після дворічної перерви успішний телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» переїжджає на телеканал СТБ. Вже цієї весни в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу. Головних героїв, як і раніше, грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Лілія Ребрик, Євген Гашенко, Ольга Арутюнян та Андрій Фединчик. Нові епізоди будуть виходити у слоті «СТБ-Серіал» о 20:00 з понеділка по четвер.

«Папаньки» – історія про чотирьох друзів, які мешкають в одному дворі столичної багатоповерхівки. Крім чоловічих інтересів, їх об’єднує важлива тема – виховання дітей. Серіал розповідає про їх стосунки зі своїми дітьми, дружинами та батьками. Герої постійно потрапляють у кумедні, іноді безглузді і завжди смішні ситуації. Але всі негаразди допомагає подолати міцна чоловіча дружба і відповідальність за дітей.

«Ідея переходу серіалу «Папаньки» на СТБ зріла у нас давно. А після укладення угоди про створення СП «СуперДізель» її вдалося реалізувати. Проблема взаємин батьків і дітей близька глядачам СТБ, особливо тим, хто із задоволенням дивиться «Хату на тата», а «Папаньки» – це якраз справжня сімейна історія про особливості виховання, кохання та дружбу», – повідомив шеф-редактор «Дизель Студіо» й автор ідеї серіалу Олексій Бланар.

«Тема міцних сімейних стосунків, виховання дітей і значущості тата в житті дитини завжди була актуальною для нашого глядача. Як зберегти романтику у стосунках зі своєю другою половинкою, як правильно вибудувати відносини з дітьми і що робити, коли погляди батьків на щоденні побутові питання кардинально відрізняються від ваших? «Папаньки» саме про це. Вони популяризують сімейні цінності та справжню дружбу, а життєві проблеми героїв висвітлюють в легкій комічній формі. Ми впевнені, що колоритний сучасний український гумор «Папаньок» припаде до душі глядачам СТБ», – коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У другому сезоні на героїв чекають нові випробування та пригоди. У родині Єгора та Свєти (Єгор Крутоголов та Лілія Ребрик) відбудуться зміни через нестачу грошей. У гуляки та змія-спокусника Саші (Андрій Фединчик) несподівано з’явиться дорослий син. А в сім’ю багатодітного тата Жені Малишева (Євген Сморигін) повернеться його дружина (героїня Ольги Атанасової), що призведе до нового конфлікту «невістка-свекруха». Доньці Микити та Іри (Євген Гашенко і Ольга Арутюнян) вже півроку, і це дуже впливає на відносини пари. А тут ще й колега Микити по роботі (Вікторія Булітко) додає гостроти…

Над другим сезоном працювала оновлена ​​знімальна група: режисер-постановник Максим Бернадський, оператор-постановник Максим Баєв і художник-постановник Андрій Гречишкін. Керівник проекту – Наталія Каптан. Автори ідеї: Олексій Бланар, Михайло Шинкаренко та Єгор Крутоголов.

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