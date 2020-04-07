На що витрачають гонорари діти-актори з серіалу «Папаньки»

Цієї весни артисти «Дизель студіо» і канал СТБ порадують телеглядачів комедійним серіалом «Папаньки». Для зйомок серіалу про стосунки батьків і дітей задіяли не тільки зірок українського шоу-бізнесу, а й маленьких акторів.

Дітей-акторів відбирали з тисяч, але кастинг пройшли лише найкращі. Крім того, учасники проєкту щосили задіяли на зйомках своїх власних діточок. Актор «Дизель Студіо» Євген Сморигін, який грає в серіалі багатодітного батька, привів старшого сина Льошу. Креативний продюсер «Дизель Шоу» Михайло Шинкаренко – сина Тишу, а автор і шеф-редактор серіалу Олексій Бланар – дочку Машу. Свою першу роль в кіно зіграла і старша дочка Лілії Ребрик – шестирічна Діана.

Євген Сморигін розповідає, як витратив гонорар за зйомки в «Папаньках» його дев’ятирічний син Олексій:

– Свій перший великий гонорар Льоша витратив на телевізор! Він сам прийняв це рішення, коли побачив його в магазині. Сказав «Тато це ж як я в Плейстейшн буду грати!» Приставку, до речі, він купив теж за свої гроші, які заробив на іншому проєкті.

Перші гроші заробила в серіалі «Папаньки» дочка Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикого. Діана зіграла свою першу в житті роль і отримала гонорар в розмірі 500 гривень.

Син Єгора Крутоголова, хоч в серіалі не знімався, але досвід гри має – Лев уже грав у «Дизель студіо» і гонорари теж отримував.

– Конструктори, машинки, ну дуже високі гонорари. Взагалі то гонорари на рівні голлівудських зірок, – сміється Єгор Крутоголов. – А взагалі працювати з дітьми – це завжди цікаво. Навіть більше скажу: діти за рахунок своєї чистоти і безпосередності можуть запросто переграти навіть найгеніальнішого актора. Звичайно, були іноді моменти, коли розсіюється увага, коли хлопці втомлювалися. Адже повноцінні робочі зміни діти відпрацьовували нарівні з дорослими акторами!

Нагадаємо, в серіалі знялися актори «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Євген Гашенко, Олег Іваниця, а також Андрій Фединчик, Лілія Ребрик, Льоша Сморигін, Кіра Подільська, Вероніка Лук’яненко, Ольга Арутюнян.

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