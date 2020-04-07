На что тратят гонорары дети-актеры из сериала «Папаньки»

Этой весной артисты «Дизель студио» и канал СТБ порадуют телезрителей комедийным сериалом «Папаньки». Для съемок сериала про отношения отцов и детей задействовали не только звезд украинского шоу-бизнеса, но и маленьких актеров.

Детей-актеров отбирали из тысяч, но кастинг прошли только лучшие. Кроме того, участники проекта вовсю задействовали на съемках своих собственных детишек. Актер «Дизель Студио» Евгений Сморигин, который играет в сериале многодетного отца, привел старшего сына Лешу. Креативный продюсер «Дизель Шоу» Михаил Шинкаренко – сына Тишу, а автор и шеф-редактор сериала Алексей Бланарь – дочку Машу. Свою первую роль в кино сыграла и старшая дочка Лилии Ребрик – шестилетняя Диана.

Евгений Сморигин рассказывает, как потратил гонорар за сьемки в «Папаньках» его девятилетний сын Алексей:

– Свой первый крупный гонорар Лёша потратил на телевизор! Он сам принял это решение, когда увидел его в магазине. Сказал «ПАПА, это ж как я в Плейстейшн буду играть!» Приставку, кстати, он купил тоже за свои деньги, которые заработал на другом проекте.

Первые деньги заработала в сериале «Папаньки» дочь Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. Диана сыграла свою первую в жизни роль и получила гонорар в размере 500 гривен.

Сын Егора Крутоголова, хоть в сериале не снимался, но опыт игры имеет – Лев уже играл в «Дизель студио» и гонорары тоже получал.

– Конструкторы, машинки, ну очень высокие гонорары. Вообще- то гонорары на уровне голливудских звезд, – смеется Егор Крутоголов. – А вообще работать с детьми – это всегда интересно. Даже больше скажу: дети за счет своей чистоты и непосредственности могут запросто переиграть даже самого гениального актера. Конечно, были иногда моменты, когда рассеивалось внимание, когда ребята уставали. Ведь полноценные рабочие смены дети отрабатывали наравне со взрослыми актерами!

Напомним, в сериале снялись актеры «Дизель Студио» Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Олег Иваница, а также Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Леша Сморигин, Кира Подольская, Вероника Лукьяненко, Ольга Арутюнян.

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