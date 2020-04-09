Вот это хит: песню для «Папанек» написал продюсер проекта

После двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ. Совсем скоро в эфире СТБ состоится премьера второго сезона. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ Сериал» в 20:15 с понедельника по четверг. Проект порадует телезрителей не только смешными сериями, но и хорошими новостями. Например о том, что песню для «Папанек» написал сам продюсер!

О том, что во втором сезоне любимейшего сериала сыграют актеры «Дизель Студио» и не только, известно давно. А вот о том, как устроена «киношная кухня», знают единицы. Например, то, что хитовый саундтрек про «Папанек» написал креативный продюсер «Дизель Студио» Михаил Шинкаренко. На оригинальный текст песни в стиле «Дизелей» его вдохновили маленькие сыновья Тимур и Тихон:

«У меня двое прекрасных сыновей, и те часы, которые я могу провести вместе с ними, для меня очень ценные. Это я на работе продюсер, а для них я такой же папанька, о которых мы и снимали наш сериал. Мы все родом из детства — маленькие большие взрослые, которые не прочь подурачиться. Вот про эти моменты нам хотелось снять кино. Мы хотим возобновить традицию добрых семейных комедий. А уже в процессе съемок мне пришла идея написать текст песни».

Вслед за текстом пришла идея создания музыкального сопровождения. Для того чтобы трек идеально звучал, музыка должна соответствовать настроению сериала. К работе подключился композитор, с которым «Дизель Шоу» сотрудничает с первого концерта, — Виталий Сизык. Вместе они прослушали множество разных музыкальных стилей и композиций, прежде чем попасть в самое яблочко. Исполнил композицию Карлен Мкртчан.

Не пропустите премьеру второго сезона комедийного сериала «Папаньки» уже этой весной с понедельника по четверг на телеканале СТБ!

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