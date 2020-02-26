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Лучшие Telegram-каналы весны 2020

26.02.2020

В последнее время Telegram стал достаточно популярным мессенджером среди молодежи. С помощью него можно не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и подписываться на полезные каналы. Мы подобрали лучшие Telegram-каналы весны 2020 года, которые обязательно пригодятся каждому. Подробности читайте в материале.

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Начни что-то!

Telegram-канал для тех, кто хочет стать успешными. Здесь вы найдете полезные советы от успешных людей, узнаете, как стать лучшей версией себя, как выйти из зоны комфорта, избавиться от негативного мышления, а также сможете научиться грамотно распределять собственные средства. Этот канал поможет забыть обо всех финансовых трудностях и натолкнет на правильный путь каждого, кто стремится стать миллионером.

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Lowcost.UA

Telegram-канал о доступных путешествиях для каждого. Если вы давно мечтали путешествовать по миру, однако не знали, как начать и не имели достаточно средств, этот канал для вас. Здесь вы найдете самые дешевые туры, акции и распродажи авиакомпаний, автобусных перевозчиков и круизных операторов по очень привлекательной цене.

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Музыка | Music 2020

Современную жизнь нельзя представить без музыки. Она радует, успокаивает, вдохновляет. Хотите все время быть в курсе музыкальных новинок? Тогда вам стоит подписаться на этот Telegram-канал. Здесь вы найдете любую мелодию на свой вкус и настроение.

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Психология

Этот Telegram-канал будет полезным как для тех, кто увлекается психологией, так и для тех, кто желает саморазвития. Здесь вы найдете интересные статьи о человеческом поведении, мышлении и восприятии. Опытные психологи расскажут вам о природе депрессии, почему мы так любим тайны, как работает наша память, дадут понимание того, как справляться со стрессом и тому подобное.

телегррам

Кинокляча

Telegram-канал пригодится настоящим киноманам. Если у вас бывают такие моменты, когда хочется что-то посмотреть, но не знаете что, стоит подписаться на этот канал. Здесь вы найдете разнообразные рецензии на фильмы и первыми узнаете о предстоящих кинопремьерах.

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Книги Знаний | Аудиокниги

Если вы очень активны и у вас нет времени для чтения, этот канал для вас. Здесь собраны лучшие подборки аудиокниг для саморазвития. Слушайте их где угодно и когда угодно: пока делаете рутинную работу, стоите в пробке или же у вас есть свободных полчаса на работе.

телегррам

Сделай сам

Этот Telegram-канал стоит посетить, если вы обожаете творчество и креатив. Собственными руками вы сможете дать вторую жизнь старым вещам и украсить ими свой дом. С помощью специальных лайфхаков вы сделаете настенное панно, эксклюзивные подсвечники из соли и найдете замечательные идеи для украшения детской комнаты.

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Моя жемчужина / Афоризмы

На этом канале найдется много интересных афоризмов, цитат, притч и стихов известных поэтов. Этот Telegram-канал будет вдохновлять вас на новые свершения и с каждым днем ​​делать вас немного мудрее.

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