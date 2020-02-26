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Найкращі Telegram-канали весни 2020

26.02.2020

Останнім часом Telegram став досить популярним месенджером серед молоді. За допомогою нього можна не лише обмінюватися текстовими повідомленнями, а й підписуватись на корисні канали. Ми підібрали найкращі Telegram-канали весни 2020 року, які обов’язково стануть в нагоді кожному. Подробиці читайте в матеріалі.

телегррам

Почни Щось!

Telegram-канал для тих, хто прагне стати успішними. Тут ви знайдете корисні поради від успішних людей, дізнаєтесь як стати кращою версією себе, вийти із зони комфорту, позбутися від негативного мислення, а також матимете змогу навчитися грамотно розподіляти власні кошти. Цей канал допоможе забути про всі фінансові негаразди та наштовхне на правильний шлях кожного, хто прагне стати мільйонером. 

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Lowcost.UA

Telegram-канал про доступні мандрівки для кожного. Якщо ви давно мріяли подорожувати світом, проте не знали, як розпочати та не мали достатньо коштів, цей канал для вас. Тут ви знайдете найдешевші тури, акції та розпродажі авіакомпаній, автобусних перевізників та круїзних операторів за дуже привабливою ціною.

телегррам

Музыка | Music 2020

Сучасне життя не можна уявити без музики. Вона веселить, заспокоює, надихає. Бажаєте весь час бути в курсі музичних новинок? Тоді вам варто підписатись на цей Telegram-канал. Тут ви знайдете будь-яку мелодію на свій смак та настрій. 

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Психологія

Цей Telegram-канал буде корисним як для тих, хто захоплюється психологією, так і для тих, хто бажає саморозвитку. Тут ви знайдете цікаві статті про людську поведінку, мислення та сприйняття. Досвідчені психологи розкажуть вам про природу депресії, чому ми полюбляємо таємниці, як працює наша пам’ять, дадуть розуміння того, як справлятись зі стресом тощо.

телегррам

Кінокляча

Telegram-канал стане в нагоді справжнім кіноманам. Якщо у вас бувають такі моменти, коли хочеться щось подивитись, проте не знаєте що, варто підписатись на цей канал. Тут ви знайдете різноманітні рецензії на фільми та першими дізнаєтесь про майбутні кінопрем’єри.

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Книги Знань | Аудіокниги

Якщо ви дуже активні та не маєте часу для читання, цей канал для вас. Тут зібрані найкращі підбірки аудіокниг для саморозвитку. Слухайте будь-де та будь-коли: поки робите рутинну роботу, стоїте в заторі, чи маєте вільних півгодини на роботі.

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Зроби сам

Цей Telegram-канал варто відвідати, якщо ви обожнюєте творчість та креатив. Власними руками ви зможете дати друге життя старим речам та прикрасити ними свій будинок. За допомогою спеціальних лайфхаків ви зробите настінне панно, ексклюзивні підсвічники із солі та знайдете чудові ідеї для декорації дитячої кімнати.

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Моя перлина / Афоризми

На цьому каналі знайдеться багато цікавих афоризмів, цитат, притч та віршів відомих поетів. Цей Telegram-канал надихатиме вас на нові звершення та з кожним днем робитиме вас трохи мудрішими. 

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