Найкращі телеграм-канали літа 2020

Пропоновані канали Telegram не завжди легко відшукати, тому ми склали добірку найкрутіших і найпопулярніших телеграм-каналів літа 2020. У нашій добірці ви знайдете нові і цікаві телеграм-канали, з якими ви точно не нудьгуватимете! Ловіть найкращі телеграм канали літа з новинами про коронавірус, фільмами, книгами і розвагами просто зараз!

Новини та коронавірус:

@stb_ua — якщо ви хочете завжди бути в курсі новинок на телеканалі СТБ, відразу переходьте на офіційний телеграм-канал.

@bbc_ua — тут зібрана перевірена інформація та новини з усього світу. Політика, спорт, розваги та багато іншого.

@thevillage — на цьому телеграм-каналі ви знайдете безліч новин і матеріалів про життя в Києві і не тільки!

@thebabel — цікавий канал для любителів новин і лонгрідів. На ньому ви побачите безліч інтерв’ю та історій з життя звичайних українців, які вас точно здивують!

@hromadske — на телеграм-каналі Громадське зібрані найсвіжіші новини зі світу політики, суспільства і спорту.

@radio_svoboda — чесні та свіжі новини і лонгріди чекають на вас на телеграм-каналі Радіо Свобода.

@ukr_pravda — а ось телеграм-канал «УП, кляті питання» саме для тих, хто не любить витрачати багато часу на новинні стрічки. Приблизно о 20:00 на ньому публікують якісну підбірку найважливіших новин України та світу.

Робота і вакансії:

@rabota_ua — якщо ви шукайте роботу в Україні, цей канал — спеціально для вас. У ньому щодня викладаються нові вакансії для роботи як на неповний робочий день, так і на повний.

@work_ua — ще один відомий телеграм-канал для пошуку роботи в Україні.

@theyseeku — найбільша спільнота з пошуку віддаленої роботи. Щодня свіжі вакансії для тих, хто не любить офісної рутини.

@sharewood_job — дизайнери, контентники і SEO-шники однозначно знайдуть тут вигідні пропозиції віддаленої роботи.

@RemoteIT — більш вузько спрямований телеграм-канал, що спеціалізується на вакансіях для айтішників.

@ Stage_1st — вакансії та стажування для пошукачів без досвіду роботи. Нові пропозиції з різних сфер діяльності додаються регулярно.

Музика

@rockmusicnews — для всіх, кому подобається рок. Можна послухати круті композиції від Manowar до Avril Lavigne.

@Muzik — телеграм-канал з новою музикою. Спеціальні добірки для роботи, для тренувань, гучна музика в машину, новинки від відомих виконавців.

@mtblog — музичні добірки Minimal / Techno / Deep. Різні напрями музики.

@ Muzzzum_1 — щодня публікують нові треки різних жанрів для меломанів.

@Pesny — доставка свіжої музики в ваш телеграм щодня. Як бонус, публікуються красиві фото і картинки.

Спорт

@ GOAL24LIVE — огляди футбольних матчів: термінові новини, чутки і аналітика топподій зі світу футболу.

@sportfolks — щоденна мотивація з доставкою в месенджер. Корисні статті, поради та рекомендації для тих, хто захоплений спортом і здоровим способом життя.

@GoldEagleBet — прогнози на події спорту. Глибока аналітика, прогноз високих коефіцієнтів, огляд букмекерських контор.

Книги

@flibusta — великий і відомий ресурс для любителів книг. Багато з них можна тут же прочитати в короткому перекладі або прослухати аудіоваріант, якщо немає часу на читання.

@ikniga — мотиваційні цитати з книг відомих письменників, добірки крутих книжок про бізнес, маркетинг, переговори; бізнес-схеми. Автор каналу стверджує, що завдяки цій літературі зміг домогтися успіху.

@amazingbooks — добірні книги з високим рейтингом і світовим визнанням. Читайте найкраще просто в месенджері: публікуються посилання на текстові та аудіоформати книг.

@immortalbooks — безсмертні книги — класика художньої літератури. До кожного огляду прикріплюються посилання на завантаження в різних форматах, в тому числі для мобільних пристроїв.

@silaknigi — канал зі скороченими версіями найвідоміших книг. Автори передають суть книги, скорочуючи час на її читання або прослуховування в десятки разів.

Відео та фільми

@dudefilm — телеграм-канал, який підкаже, що подивитися: короткі огляди фільмів і посилання на перегляд. Щодня новий фільм.

@kinomania — розважальний контент з найкрутішими фільмами з усього інтернету. Щотижневі тематичні добірки, пізнавальні та художні фільми.

@Movies_bot — великий канал (майже 100 000 підписників) з добірками класних фільмів різних жанрів, випущених у 2019—2020 рр. До постів додані посилання на перегляд в HD-якості.

@moviehorse — огляд новинок: опис останніх випущених фільмів / серіалів і авторські рецензії.

@kinomania_official — новинки кіно можна дивитися онлайн або завантажувати безкоштовно, підписавшись на цей канал в телеграм. Не тільки свіжі, а й визнані шедеври кіноіндустрії.

@mustwatch — добірка відео, які рекомендується подивитися кожному. Інтерв’ю з цікавими людьми, кращі випуски світових шоу, документалки, аналітика і філософія.

@kinocritic — здорова критика і кіноогляд. Жодних спойлерів, просто оцінки і об’єктивні рекомендації — дивитися кіно чи не дивитися.

Гумор і розваги

ЯСМП — розважальний контент з прикольними картинками на злобу дня, смішними відео і Gif-анімаціями.

Иглоязычные — канал з гострими фразочками на будь-який випадок життя. Цитати від відомих майстрів слова і авторські підколки на будь-який смак.

Sunshine — прикольні гіфки і гумористичні відео, авторські меми та все круте з інтернет-простору.

ЯВШОКЕ — шокуюча інформація з усієї мережі. Історичні факти, реальні історії людей, ексклюзивні відео з надр інтернету.

@funxd — смішні гіфки, меми, фоточки, анекдоти — бадьорий канал для тих, кому негайно потрібно підняти настрій.

Фото і мистецтво

@ Ya_shoronil1 — бадьоре асорті різношерстих фотографій: від пухнастих котиків і піксельного божевілля до легкої еротики.

@esthtcs — естетика, натхнення, мотивація і всяке таке прекрасне. Цитати, фотографії, вірші для наснаги.

@historyporn — цікаві історичні фотографії і факти. Розсекречені матеріали. Від античності до нової історії — захопливо і різноманітно.

@pic_history — історії створення найвідоміших шедеврів живопису впереміш із цікавими сучасними артами. Є що подивитися і почитати.

Курси

@slivytg — навчальні курси, майстер-класи, записи вебінарів — все, що продається в інтернеті за гроші, тут можна скачати безкоштовно.

@sliv_ki — освітні програми, тренінги, посібники. Безкоштовна роздача платних інфопродуктів. Тут можна знайти тренінги на будь-яку тему — від саморозвитку до нової професії.

@shadowruntime — майстер-класи для тих, хто прагне до знань і грошей. Як для профі, так і для новачків. А ще цікаві і шокуючі свіжі новини, щоб було не нудно вчитися.

@mustreads — рідкісні і корисні мастріди на тему саморозвитку і заробітку. Анонси цікавих заходів, інтерв’ю зі знаменитими письменниками і тренерами.

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