Лучшие телеграм-каналы летом 2020

Интересные каналы Telegram не всегда легко отыскать, поэтому мы составили подборку самых крутых и популярных телеграм-каналов лета 2020. В нашей подборке вы найдете новые и интересные телеграм-каналы, с которыми вы точно не соскучитесь! Ловите лучшие телеграм-каналы лета с новостями о коронавирусе, фильмами, книгами и развлечениями прямо сейчас!

Новости и коронавирус:

@stb_ua – если вы хотите всегда быть в курсе новинок на телеканале СТБ, сразу переходите на официальный телеграм-канал.

@bbc_ua – здесь собрана проверенная информация и новости со всего мира. Политика, спорт, развлечения и многое другое.

@thevillage – на этом телеграм-канале вы найдете множество новостей и материалов о жизни в Киеве и не только!

@thebabel – интересный канал для любителей новостей и лонгридов. На нем вы увидите множество интервью и историй из жизни обычных украинцев, которые вас точно удивят!

@hromadske – на телеграм-канале Громадське собраны самые свежые новости из мира политики, общества и спорта.

@radio_svoboda – честные и свежие новости и лонгриды ждут вас на телеграм-канале Радио Свобода.

@ukr_pravda – а вот телеграм-канал «УП. Кляті питання» именно для тех, кто не любит тратить много времени на новостные ленты. Примерно в 20:00 на нем публикуют качественную подборку самых главных новостей Украины и мира.

Работа и вакансии:

@rabota_ua – если вы ищите работу в Украине, этот канал – специально для вас. В нем ежедневно выкладываются новые вакансии для работы как на неполный рабочий день, так и на полный.

@work_ua – еще один известный телеграм-канал для поиска работы в Украине.

@theyseeku — самое большое сообщество по поиску удаленной работы. Ежедневно свежие вакансии для тех, кто не любит офисную рутину.

@sharewood_job — дизайнеры, контентщики и SEO-шники однозначно найдут тут выгодные предложения по удаленной работе.

@RemoteIT — более узконаправленный телеграм-канал, специализирующийся на вакансиях для айтишников.

@stage_1st — вакансии и стажировки для соискателей без опыта работы. Новые предложения из разных сфер деятельности добавляются регулярно.

Музыка

@rockmusicnews — для всех, кому нравится рок. Можно послушать крутые композиции от Manowar до Avril Lavigne.

@Muzik — телеграм-канал с новой музыкой. Специальные подборки для работы, для тренировок, громкая музыка в машину, новинки от известных исполнителей.

@mtblog — музыкальные подборки Minimal/Techno/Deep. Разные направления музыки.

@muzzzum_1 — ежедневно публикуют новые треки разных жанров для меломанов.

@Pesny — доставка свежей музыки в ваш телеграм каждый день. Как бонус, публикуются красивые фото и картинки.

Спорт

@GOAL24LIVE — обзоры футбольных матчей: срочные новости, слухи и аналитика топ-событий из мира футбола.

@sportfolks — ежедневная мотивация с доставкой в мессенджер. Полезные статьи, советы и рекомендации для тех, кто увлечен спортом и здоровым образом жизни.

@GoldEagleBet — прогнозы на события спорта. Глубокая аналитика, прогноз высоких коэффициентов, обзор букмекерских контор.

Книги

@flibusta — крупный и известный ресурс для любителей книг. Многие из них можно тут же прочесть в кратком переводе или прослушать аудиовариант, если нет времени на чтение.

@ikniga — мотивационные цитаты из книг известных писателей, подборки крутых книг о бизнесе, маркетинге, переговорах; бизнес-схемы. Автор канала утверждает, что благодаря этой литературе смог добиться успеха.

@amazingbooks — отборные книги с высоким рейтингом и мировым признанием. Читайте лучшее прямо в мессенджере: публикуются ссылки на текстовые и аудиоформаты книг.

@immortalbooks — бессмертные книги — классика художественной литературы. К каждому обзору прикрепляются ссылки на загрузку в разных форматах, в том числе для мобильных устройств.

@silaknigi — телеграм с сокращенными версиями самых известных книг. Авторы передают суть книги, сокращая время на ее чтение или прослушивание в десятки раз.

Видео и фильмы:

@dudefilm — телеграм-канал, который подскажет, что посмотреть: краткие обзоры фильмов и ссылки на просмотр. Каждый день – новый фильм.

@kinomania — развлекательный контент с самыми крутыми фильмами со всего интернета. Еженедельные тематические подборки, познавательные и художественные фильмы.

@Movies_bot — крупный канал (почти 100 000 подписчиков) с подборками классных фильмов разных жанров, выпущенных в 2019-2020 гг. К постам добавлены ссылки на просмотр в HD-качестве.

@moviehorse — обзор новинок: описание последних выпущенных фильмов/сериалов и авторские рецензии.

@kinomania_official — новинки кино можно смотреть онлайн или скачивать бесплатно, подписавшись на этот канал. Не только свежие, но и признанные шедевры киноиндустрии.

@mustwatch — подборка видео, которые рекомендуется посмотреть каждому. Интервью с интересными людьми, лучшие выпуски мировых шоу, документалки, аналитика и философия.

@kinocritic — здоровая критика и кинообзоры. Никаких спойлеров, просто оценки и объективные рекомендации — смотреть кино или не смотреть.

Юмор и развлечения

ЯСМП — развлекательный контент с прикольными картинками на злобу дня, смешными видео и Gif-анимациями.

Иглоязычные — канал с острыми фразочками на любой случай жизни. Цитаты от известных мастеров слова и авторские подколки на любой вкус.

Sunshine — прикольные гифки и юмористические видео, авторские мемы и все крутое из интернет-пространства.

ЯВШОКЕ — шокирующая информация со всей сети. Исторические факты, реальные истории людей, эксклюзивные видео из недр интернета.

@funxd — смешные гифки, мемы, фоточки, анекдоты — бодрый канал для тех, кому незамедлительно требуется поднять настроение.

Фото и искусство

@ya_shoronil1 — бодрое ассорти разношерстных фотографий: от пушистых котиков и пиксельного сумасшествия до легкой эротики.

@esthtcs — эстетика, вдохновение, мотивация и всякое такое прекрасное. Цитаты, фотографии, стихи для воодушевления.

@historyporn — интересные исторические фотографии и факты. Рассекреченные материалы. От античности до новой истории — увлекательно и разнообразно.

@pic_history — истории создания знаменитейших шедевров живописи вперемешку с любопытными современными артами. Есть что посмотреть и почитать.

Курсы

@slivytg — обучающие курсы, мастер-классы, записи вебинаров — все, что продается в интернете за деньги, тут можно скачать бесплатно.

@sliv_ki — образовательные программы, тренинги, пособия. Бесплатная раздача платных инфопродуктов. Здесь можно найти тренинги на любую тему — от саморазвития до новой профессии.

@shadowruntime — мастер-классы для тех, кто стремится к знаниям и деньгам. Как для профи, так и для новичков. А еще интересные и шокирующие свежие новости, чтобы было не скучно учиться.

@mustreads — редкие и полезные мастриды на тему саморазвития и заработка. Анонсы интересных мероприятий, интервью со знаменитыми писателями и тренерами.

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