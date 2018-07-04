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Телеканал СТБ / Наливки Львова: что и где пробовать

Наливки Львова: что и где пробовать

Телеканал СТБ

Львов славится красивой архитектурой, вкусной едой и авторскими наливками. Когда приезжаешь сюда, глаза разбегаются от изобилия необычных заведений с не менее впечатляющим ассортиментом. Чтобы немного помочь заблудшим туристам, хочу поделиться собственными впечатлениями — какие наливки и в каких заведениях обязательно стоит попробовать. Итак, приступим.

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«Малиновка»

Магазин-кафе «Малиновка» порадует вас хорошим выбором малиновых наливок. Советую сразу по приходу заказать дегустационный набор — всего за 116 грн вы попробуете весь ассортимент и выберете для себя самую вкусную малиновку. Мне пришлись по вкусу малиновое вино и настойка из лесной малины. Также очень понравился малиновый глинтвейн.

Где: улица Староеврейская, 24

Малинівка Львів

Наливки в «Ресторации Бачевских»

Этот ресторан — рай для гурманов. Что бы вы ни заказали — все очень вкусно, эстетично, изысканно. Кроме потрясающей еды, ресторан предлагает широкий ассортимент наливок по авторским рецептам. Их в меню вы насчитаете около 40. Это в разы больше, чем в других заведениях Львова! И за один раз, конечно же, все не попробуешь.

В «Ресторации Бачевских» советую заказать наливки из дыни, ежевики, рябины и сливы. Дыня — довольно сладкая, остальные три обладают приторным вкусом. Но каждая по-своему интересна. Если же у вас есть конкретные вкусовые предпочтения, попросите помощи у официанта — он с радостью подскажет, какую наливку стоит выбрать именно вам.

Где: улица Шевская, 8

Ресторація Бачевських

«Пьяная вишня»

Для многих гостей города пункт «вкусить знаменитую «вишенку» является одним из обязательных к выполнению. Признаюсь, сама была такой.

И хотя на улице знойное лето, я советую попробовать именно горячую вишенку. С ней у меня теплые зимние воспоминания.

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Только представьте: вы гуляете по заснеженным улицам Львова, щечки покалывает январский мороз, но руки приятно согревает бумажный стаканчик с ароматной вишневой наливкой. Этот вкус приятно обдает все тело теплом, а аромат напоминает бабушкино вишнёвое варенье из детства.

С холодной «Пьяной вишней» все более прозаично. Особенным вкусом наливка не удивит.

Кстати, теперь можно попробовать знаменитую наливку в Киеве — на площади Льва Толстого и Крещатике открыли филиалы львовской «Пьяной вишни».

Где: площадь Рынок, 11

П'яна вишня Львів

Наливки в «Гасовой лямпе»

Это заведение известно одной из самых больших коллекцией керосиновых ламп в Европе. Но кроме огромного количества ламп посетителей ждет огромное количество наливок :) Многие рецепты уникальны — вы не попробуете ничего подобного в других заведениях города. Еще один приятный плюс: на первом этаже «Гасовой лямпы» находится музей-магазин, где понравившуюся наливку можно купить и привезти домой в качестве сувенира.

Очень советую попробовать наливки «Вишня с шоколадом» и «Облепиховая». Первая запомнилась мне нежными вишневыми нотками и приятным шоколадным послевкусием. Ее хорошо пить с легкой едой. Вторая обладает насыщенным вкусом, поэтому хорошо подходит к мясу. Облепиха и сладковатый привкус добавляют в напиток некую изюминку.

Также мне понравилась местная мандариновка. Однако вкус у этой наливки достаточно специфический, поэтому — на любителя.

Где: улица Армянская, 20

Гасова лямпа Львів

Наливки в кафе «Почта»

Кафе «Почта на Печатной» позиционирует себя как последнее почтовое заведение Львова. Здесь хранится большая коллекция городских почтовых артефактов: старинные листовки, марки, старые фотографии Львова, телефонные аппараты и прочая техника былых времен.

Выбор блюд в кафе небольшой, но каждое по-своему вкусное. А дегустационный набор наливок один из лучших, которые вы попробуете во Львове.

В набор входит пять наливок: вишневая, смородиновая, лимончелло, шоколадный ликер и грушевая. Пробовать их нужно именно в таком порядке, от самой легкой до самой крепкой.

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Вишневая наливка очень мягкая, отлично подходит под сырный сет. В смородиновке вы обнаружите мякоть и косточки смородины. Лимончелло имеет кремовый освежающий вкус. Шоколадный ликер напоминает темный ром с приятным шоколадным послевкусием. Грушевка довольно необычная, но очень крепкая.

Попросите официанта помочь подобрать правильные блюда под каждую из наливок — и гастрономическое удовольствие вам гарантировано.

Где: улица Печатная, 3

Пошта на Друкарській

Чтобы попробовать все наливки Львова, не хватит и трех путешествий. Ведь напитки очень разные, и каждый подбирает что-то близкое к его вкусовым предпочтениям. В этой статье я поделилась своим опытом и впечатлениями. Надеюсь, вышеописанные наливки вам также придутся по вкусу!

Автор: Алёна Ткаченко

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