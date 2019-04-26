Львів славиться гарною архітектурою, смачною їжею й авторськими наливками. Коли приїжджаєш сюди, очі розбігаються від розмаїття незвичайних закладів з не менш вражаючим асортиментом. Щоб трохи допомогти заблукалим туристам, хочу поділитися власними враженнями — які наливки та в яких закладах обов’язково варто спробувати. Отже, почнемо.

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«Малинівка»

Магазин-кафе «Малинівка» потішить вас гарним вибором малинових наливок. Раджу відразу замовити дегустаційний набір — всього за 116 грн ви спробуєте весь асортимент і виберете для себе найсмачнішу малинівку. Мені припали до смаку малинове вино та настоянка з лісової малини. Також дуже сподобався малиновий глінтвейн.

Де: вулиця Староєврейська, 24

Наливки в «Ресторації Бачевських»

Цей ресторан — рай для гурманів. Що б ви не замовили — все дуже смачно, естетично, вишукано. Крім неймовірної їжі, ресторан пропонує широкий асортимент наливок за авторськими рецептами. Їх в меню ви нарахуєте близько 40. Це значно більше, ніж в інших закладах Львова! І за один раз, звичайно ж, всі не спробуєш.

У «Ресторації Бачевських» раджу замовити наливки з дині, ожини, горобини та сливи. Диня — досить солодка, інші три мають приторний смак. Але кожна по-своєму цікава. Якщо ж у вас є конкретні смакові вподобання, попросіть допомоги в офіціанта — він з радістю підкаже, яку наливку варто вибрати саме вам.

Де: вулиця Шевська, 8



«П’яна вишня»

Для багатьох гостей міста пункт «скуштувати знамениту «вишеньку» є одним з обов’язкових до виконання. Зізнаюся, сама була такою.

І хоча на вулиці спекотне літо, я раджу спробувати саме гарячу вишеньку. З нею у мене теплі зимові спогади.

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Тільки уявіть: ви гуляєте засніженими вулицями Львова, щічки поколює січневий мороз, але руки приємно зігріває паперова склянка з ароматною вишневою наливкою. Цей смак приємно обдає все тіло теплом, а аромат нагадує бабусине вишневе варення з дитинства.

З холодною «П’яною вишнею» все прозаїчніше. Особливим смаком наливка не здивує.

До речі, тепер можна спробувати знамениту наливку в Києві — на площі Льва Толстого та Хрещатику відкрили філії львівської «П’яної вишні».

Де: площа Ринок, 11



Наливки в «Гасовій Лямпі»

Цей заклад відомий однією з найбільших колекцій гасових ламп у Європі. Але крім величезної кількості ламп, відвідувачів чекає величезна кількість наливок Багато рецептів унікальні — ви не спробуєте нічого подібного в інших закладах міста. Ще один приємний плюс: на першому поверсі «Гасової лямпи» розташовано музей-магазин, де вподобану наливку можна купити та привезти додому як сувенір.

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Дуже раджу спробувати наливки «Вишня з шоколадом» («Камфіна») та «Обліпихова». Перша запам’яталася мені ніжними вишневими нотками та приємним шоколадним присмаком. Її добре пити з легкою їжею. Друга має насичений смак, тому добре підходить до м’яса. Обліпиха й солодкуватий присмак додають напою певну цікавинку.

Також мені сподобалася місцева мандаринівка. Однак смак у цієї наливки досить специфічний, тому — на любителя.

Де: вулиця Вірменська, 20



Наливки у кав’ярні «Пошта»

Кав’ярня «Пошта на Друкарській» позиціонує себе як останній поштовий заклад Львова. Тут зберігається велика колекція міських поштових артефактів: старовинні листівки, марки, старі фотографії Львова, телефонні апарати та інша техніка минулих часів.

Вибір страв у кав’ярні невеликий, але кожна по-своєму смачна. А дегустаційний набір наливок один із найкращих, які ви скуштуєте у Львові.

До набору входить п’ять наливок: вишнева, смородинова, лімончелло, шоколадний лікер і грушева. Куштувати їх потрібно саме у такому порядку, від найлегшої до найміцнішої.

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Вишнева наливка дуже м’яка, чудово підходить під сирний сет. У смородинівці ви відчуєте м’якоть та кісточки смородини. Лімончелло має кремовий освіжаючий смак. Шоколадний лікер нагадує темний ром з приємним шоколадним присмаком. Грушівка досить незвичайна, але дуже міцна.

Попросіть офіціанта допомогти підібрати правильні страви під кожну з наливок — і гастрономічне задоволення вам гарантовано.

Де: вулиця Друкарська, 3



Щоб спробувати всі наливки Львова, не вистачить і трьох подорожей. Адже напої дуже різні, й кожен підбирає щось близьке до його смакових уподобань. У цій статті я поділилася своїм досвідом і враженнями. Сподіваюся, вищеописані наливки вам також припадуть до смаку!

Автор: Альона Ткаченко

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