Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

TVORCHI: топ-5 песен участников Нацотбора-2020

22.02.2020

Группа TVORCHI – финалисты Нацотбора на Евровидение 2020. Пока дуэт готовится к выступлению в финале конкурса, послушайте топ-5 песен музыкантов. 

Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020

творчі

Больше по теме: TVORCHI об участии в Нацотборе на Евровидение 2020

Известно, что группа TVORCHI была основана только два года назад. В ее состав вошли саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальную манеру, и расслабляющее звучание.

Больше по теме: Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020

TVORCHI являются обладателями двух альбомов – «The parts» (2018) и «Disco lights» (2019), а также авторами синглов «Slow» и «You». Мало кто знает, но последний клип музыкантов на трек «Believe» всего за 12 часов набрал почти 100 000 просмотров, а сейчас насчитывает более 900 000! Смотрите лучшие музыкальные работы ребят прямо сейчас! 

Больше по теме: Go-A: топ-5 песен участников Отбора на Евровидение 2020

TVORCHI –  «#не_танцюю»

TVORCHI –  «Believe»

TVORCHI –  «Молодість»

TVORCHI –  «Earthquake»

TVORCHI –  «I can`t believe»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить