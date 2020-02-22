В день финала Евровидение-2020 украинская группа TVORCHI неожиданно представили новый клип на композицию «Bonfire», с которой артисты выступают в финале Нацотбора на Евровидение 2020.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Клип опубликован на официальной YouTube-странице коллектива.

Напомним, что меньше чем за неделю, трек Bonfire покорил первое место таких чартов как Google Play, YouTube Music, ITunes Music.

«Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! Если в лирик – видео основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! На что ждешь? Любой лучшей версией себя уже сегодня! »

Клип имеет три сюжетные линии: борьба с собой во время бокса, фехтования и в конце, когда главный герой выходит на сцену он опять же меняется. Все циклично, мы боремся сами с собой по кругу и это непрерывный процесс для того чтобы стать лучше!

Режиссером клипа выступил Максим Гетман

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